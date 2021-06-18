"Закройте рот": Верещук и Омелян поругались в прямом эфире

Верещук и Омелян поскандалили в прямом эфире / скриншот

Народный депутат от Слуги народа Ирина Верещук и бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян устроили перепалку в прямом эфире телеканала Украина 24.

Оппоненты стали обмениваться колкостями после того, как Верещук обвинила Омеляна в том, что в то время, когда он возглавлял министерство, Укравтодор стал коррупционной структурой.

"В 2020 году во время Большого строительства было украдено около 40 млрд грн", - парировал Омелян.

"Оценивайте гиперлуп, который вы "построили", и себя как министра", - ответила ему Верещук.

Отметим, что "слуга народа" вела себя достаточно эмоционально и все время перебивала Омеляна.

"Вы будете оценивать свою жену или еще кого-то, если вы хотите давать оценку моим способностям. Закройте рот, ко мне не обращайтесь, давайте оценку себе и своим гиперлупам", - заявила она.

"Придет осень – готовьте зонтик", - ответил ей экс-министр инфраструктуры.

Как Верещук "полетала" над Киевом

В 2020 году нардеп от Слуги народа Ирина Верещук, которую партия выдвинула кандидатом в меры Киева, снялась в необычном видеоролике. Народную избранницу подняли в воздух над пешеходным мостом, который ведет от арки Дружбы народов к Владимирской горке.

Верещук была одета в желтый плащ, в руках у нее был зеленый зонт. В видео она предстала в образе Мери Поппинс –легендарной няни-волшебницы, которая говорит с животными и умеет летать (главной героини нескольких австрало-английской писательницы Памелы Треверс).

Гиперлуп Омеляна - о чем ранее писал Главред

Hyperloop — это проект вакуумного поезда, который предложил американский изобретатель и основатель компании SpaceX Илон Маск. Система Hyperloop действует на основе магнитов и турбин, которые запускают капсулы на воздушной подушке. Благодаря этому поезда движутся по вакуумным трубам с огромной скоростью.

Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян подписал договор о сотрудничестве с Hyperloop Transportation, которая занимается разработкой и строительством скоростного сообщения Hyperloop.

Он обещал запустить тестовый участок "гиперлуп" в Украине в 2019 году.