Ветеран АТО назвав актуальну загрозу з боку Росії для України

Росія в обхід міжнародної конвенції зможе збільшити кількість особового складу на кордонах з Україною / УНІАН

На даний момент російська армія "недостатньо готова" до масштабних військових дій, але тим не менш актуальна загроза для України з боку РФ все одно існує.

Як заявив ветеран АТО, журналіст Мирослав Гай, на найближчий час ознакою загрози для України стане велике угруповання російських військ поблизу кордонів, а також масштабні військові навчання країни-агресора Захід-2021, передає Obozrevatel.

"Зараз ми маємо потужне угруповання російських військ на сході, півдні, півночі, яке тільки й чекає приводу для того, щоби напасти на Україну і звинуватити Україну у військових злочинах, в порушенні якихось домовленостей. Цього року на нас чекає дуже неприємний момент - навчання Захід-2021, навчання в Білорусі, навчання в Криму. Це означає, що Росія в обхід міжнародної конвенції зможе збільшити кількість особового складу", - зазначив офіцер.

читайте такожЕксперти назвали найнебезпечніший сценарій агресії РФ проти УкраїниГай вважає, що за один-два роки РФ може привести свою армію в стан повної готовності для широкомасштабного наступу на Україну.

"Росія хоче перевершувати українську армію, передусім, якістю видів озброєння, мобільністю, новими технологіями", - зазначив він.

"Російська Федерація готується, щоби, так би мовити, мати успіх під час повномасштабного наступу або якихось окремих операцій. Потрібно мати інфраструктуру, яку вона будує всі ці роки, потрібно мати достатню кількість особового складу, потрібно мати можливість закріпитися на тих територіях, по яких наносяться удари", - додав офіцер.

Повномасштабний конфлікт між Росією та Україною - прогнози: