Ветеран АТО назвал актуальную угрозу со стороны России для Украины

Через один-два года РФ может привести свою армию в состояние полной готовности для широкомасштабного наступления на Украину.
На данный момент российская армия "недостаточно готова" к масштабным военным действиям, но тем не менее актуальная угроза для Украины со стороны РФ все же существует.
Как заявил ветеран АТО, журналист Мирослав Гай, на ближайшее время признаком угрозы для Украины станет крупная группировка российских войск вблизи границ, а также масштабные военные учения страны-агрессора Запад-2021, передает Obozrevatel.
"Сейчас мы имеем мощную группировку российских войск на востоке, юге, севере, которая только ждет повода для того, чтобы напасть на Украину и обвинить Украину в военных преступлениях, в нарушении каких-то договоренностей. В этом году нас ждет очень неприятный момент – учения Запад-2021, учения в Беларуси, учения в Крыму. Это означает, что Россия в обход международной конвенции сможет увеличить количество личного состава", – отметил офицер.
Читайте такжеЭксперты назвали самый опасный сценарий агрессии РФ против УкраиныГай считает, что через один-два года РФ может привести свою армию в состояние полной готовности для широкомасштабного наступления на Украину.
"Россия хочет превосходить украинскую армию, в первую очередь, качеством видов вооружения, мобильностью, новыми технологиями", – отметил он.
"Российская Федерация готовится, чтобы, так сказать, иметь успех во время полномасштабного наступления или каких-то отдельных операций. Нужно иметь инфраструктуру, которую она строит все эти годы, нужно иметь достаточное количество личного состава, нужно иметь возможность закрепиться на тех территориях, по которым наносятся удары", – добавил офицер.
Полномасштабный конфликт между Россией и Украиной - прогнозы:
- Россия сегодня не готова к масштабным военным действиям ни финансово, ни экономически, ни в военном плане. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов, комментируя возможность широкомасштабного наступления на Украину.
- Вице-премьер-министр и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников оценил шансы полномасштабного вторжения России в Украину. По его словам, это невозможно, потому что Россия не готова к этому экономически.
- Российский политолог Дмитрий Орешкин высказал мнение, что президент РФ Путин не нападет на Украину, потому что ему нечем воевать.
- Советник главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что если боевики "ДНР" и "ЛНР" пойдут штурмом на бойцов Операции объединенных сил на Донбассе без поддержки России, то будут просто уничтожены.
- Первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук рассказал, возможна ли военная операция на Донбассе, и назвал причину активизации российский военных вблизи границы Украины.
- Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, есть ли причины опасаться военного наступления России, и оценил ситуацию из-за обострения на Донбассе.