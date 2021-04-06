Ветеран АТО назвал актуальную угрозу со стороны России для Украины

Россия в обход международной конвенции сможет увеличить количество личного состава на границах с Украиной / УНИАН

На данный момент российская армия "недостаточно готова" к масштабным военным действиям, но тем не менее актуальная угроза для Украины со стороны РФ все же существует.

Как заявил ветеран АТО, журналист Мирослав Гай, на ближайшее время признаком угрозы для Украины станет крупная группировка российских войск вблизи границ, а также масштабные военные учения страны-агрессора Запад-2021, передает Obozrevatel.

"Сейчас мы имеем мощную группировку российских войск на востоке, юге, севере, которая только ждет повода для того, чтобы напасть на Украину и обвинить Украину в военных преступлениях, в нарушении каких-то договоренностей. В этом году нас ждет очень неприятный момент – учения Запад-2021, учения в Беларуси, учения в Крыму. Это означает, что Россия в обход международной конвенции сможет увеличить количество личного состава", – отметил офицер.

Читайте такжеЭксперты назвали самый опасный сценарий агрессии РФ против УкраиныГай считает, что через один-два года РФ может привести свою армию в состояние полной готовности для широкомасштабного наступления на Украину.

"Россия хочет превосходить украинскую армию, в первую очередь, качеством видов вооружения, мобильностью, новыми технологиями", – отметил он.

"Российская Федерация готовится, чтобы, так сказать, иметь успех во время полномасштабного наступления или каких-то отдельных операций. Нужно иметь инфраструктуру, которую она строит все эти годы, нужно иметь достаточное количество личного состава, нужно иметь возможность закрепиться на тех территориях, по которым наносятся удары", – добавил офицер.

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