Винна Росія: Кулеба назвав головну перешкоду на шляху до ПДЧ в НАТО для України

Дмитро Кулеба пояснив, пояснили, чому Україні не дають ПДЧ в НАТО / УНІАН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав головну перешкоду для інтеграції України в НАТО. За його словами, Україна вже провела достатню кількість реформ для отримання Плану дій щодо членства в Альянсі (ПДЧ), але вся справа в небажанні низки країн, які не хочуть "давати такий сигнал" Росії.

"Для того, щоб отримати ПДЧ, ми вже зробили достатню кількість реформ, і заперечувати це було б цинічним лицемірством. Тому ми повинні чесно сказати, що головна перешкода до надання ПДЧ Україні саме зараз - це небажання відправляти такий сигнал РФ", - сказав Кулеба в ефірі програми Свобода слова на ICTV 14 червня.

За словами глави МЗС, стратегія полягає в тому, щоби "працювати з такими скептиками, з країнами, які все ще мають якісь штучні занепокоєння, але паралельно продовжувати шлях трансформації України в інтересах українського народу".

Кулеба зазначив, що процес між отриманням ПДЧ і набуттям членства в НАТО "може тривати впродовж років".

Інтеграція України в НАТО

12 червня Україна різко звернулася до НАТО. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Київ тепер не просить, а вимагає від колективного блоку безпеки заходу надання плану дій щодо членства в Альясні.

На саміті НАТО, який відбувся 14 червня, країни-учасниці колективного блоку безпеки підтвердили намір у майбутньому прийняти Україну в Альянс. Київ приєднається до Альянсу шляхом надання ПДЧ. Однак тепер українській державі слід зосередитися на реформах.

Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг підкреслив, що Росія вже не зможе накласти вето на вступ України до НАТО.

14 червня президент США Джон Байден розповів, від чого залежить вступ України до НАТО. За його словами, військові дії на території України не є перешкодою. Передусім, він наголосив на позбавленні від корупції.