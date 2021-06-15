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Виновата Россия: Кулеба назвал главное препятствие на пути к ПДЧ в НАТО для Украины

15 июня 2021, 06:36
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Украина уже провела достаточное количество реформ для получения Плана действий по членству в Альянсе.

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба объяснил, объяснили, почему Украине не дают ПДЧ в НАТО/ УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал главное препятствие для интеграции Украины в НАТО. По его словам, Украина уже провела достаточное количество реформ для получения Плана действий по членству в Альянсе (ПДЧ), но все дело в нежелании ряда стран, которые не хотят "давать такой сигнал" России.

"Для того, чтобы получить ПДЧ, мы уже сделали достаточное количество реформ, и отрицать это было бы циничным лицемерием. Поэтому мы должны честно сказать, что главное препятствие к предоставлению ПДЧ Украине именно сейчас — это нежелание отправлять такой сигнал РФ", — сказал Кулеба в эфире программы Свобода слова на ICTV 14 июня.

По словам главы МИД, стратегия заключается в том, чтобы "работать с такими скептиками, со странами, которые все еще имеют какие-то искусственные беспокойства, но параллельно продолжать путь трансформации Украины в интересах украинского народа".

Кулеба отметил, что процесс между получением ПДЧ и обретением членства в НАТО "может длиться годы".

Интеграция Украины в НАТО

12 июня Украина резко обратилась к НАТО. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев теперь не просит, а требует от коллективного блока безопасности Запада предоставления Плана действий по членству в Альясне.

На саммите НАТО, который состоялся 14 июня, страны-участницы коллективного блока безопасности подтвердили намерение в будущем принять Украину в Североатлантический альянс. Киев присоединится к Альянсу путем предоставления ПДЧ. Однако теперь украинскому государству следует сосредоточиться на реформах.

генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что Россия уже не сможет наложить вето на вступление Украины в НАТО.

14 июня президент США Джон Байден рассказал, от чего зависит вступление Украины в НАТО. По его словам, военные действия на территории Украины не являются препятствием. Первым он назвал избавление от коррупции.

НАТО МИД Украины Дмитрий Кулеба новости Умани
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