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Россия не остановит Украину: в НАТО сделали резкое заявление об интеграции Киева в Альянс

14 июня 2021, 21:24
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Украина присоединится к Североатлантическому альянсу путем механизма ПДЧ, сказал Йенс Столтенберг.

Столтенберг
Россия не сможет остановить Украину на пути в НАТО - Столтенберг / Reuters

Россия уже не сможет наложить вето на вступление Украины в НАТО. Решение об интеграции в Североатлантический альянс будут принимать Киев и страны-участницы коллективного блока безопасности Запада. Закончилась эпоха, когда крупные страны диктуют свои правила меньшим государствам. Украина присоединиться к НАТО на базе механизма ПДЧ. Об этом заявил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг.

Как сообщает Европейская правда, на брифинге по итогам саммита Альянса в Брюсселе он рассказал о том, что Москва не сможет повлиять на решение Киева по вступлению Украины в НАТО. Этот вопрос – исключительная компетенция блока безопасности и украинского государства.

"Каждая страна выбирает свой путь, и это касается также вступления в НАТО. Это вопрос к Украине и к тридцати членам НАТО - решать, стремится ли она быть членом Альянса", - сказал Столтенберг, добавив, что ПДЧ станет пропуском Украины в Альянс.

При этом он добавил, что когда будет конкретно рассматриваться вопрос интеграции Украины в Альянс, Россия уже не сможет каким-либо образом заблокировать данный процесс.Читайте такжеУкраина резко обратилась к НАТО и объявила о смене планов по сотрудничеству с Альянсом

"У России нет слова по вопросу того, быть ли Украине членом Альянса. Она не может накладывать вето на решения своих соседей. Мы не вернемся в эпоху сфер интересов, когда большие страны решают, что делать меньшим", - подчеркнул Йенс Столтенберг.

Напомним, на саммите НАТО 14 июня Альянс подтвердил решение Бухарестского саммита 2008 года, согласно которому блок безопасности Запада видит Украину и Грузию в Североатлантическом альянсе в будущем.

Интеграция Украины в НАТО

В НАТО 7 июня заявили, что Украине и Грузии не предоставят План действий по вступлению в НАТО на саммите в Брюсселе. Причиной тому является отсутствие консенсуса среди стран-участниц Альянса по данному вопросу.

8 июня президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с хозяином Белого дома Джо Байденом предложил США создать четкий и пошаговый алгоритм вступления Киева в НАТО. Механизм должен предусматривать конкретные даты.

14 июня Зеленский призвал Байдена и США дать четкий ответ на вопрос о том, видит ли Запад Украину в НАТО, и будет ли Киеву предоставлен ПДЧ. Как полагает президент, украинское государство должно получить четко поставленный ответ на свой вопрос.

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