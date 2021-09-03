Вітренко розповів, про які гарантії енергобезпеки України домовилися Зеленський і Байден

Юрій Вітренко розповів про гарантії енергобезпеки України через СП-2 / УНІАН

Україна заручилися гарантіями США про санкції щодо Росії на той випадок, якщо РФ використовуватиме газопровід Північний потік-2 як геополітичну зброю. Про це заявив голова правління Нафтогазу Юрій Вітренко. При цьому він зізнався, що не бачив документ з підписами про гарантії енергобезпеки.

"Якщо Росія використовуватиме газ як геополітичну зброю, якщо будуть проблеми з українським транзитом, то нам пообіцяли, що будуть застосовані американські санкції, які зупинять Північний потік-2. Це було на зустрічі між нашими президентами Зеленським і Байденом", - сказав Вітренко 2 вересня в ефірі програми Право на владу на каналі 1+1.

Голова правління Нафтогазу додав, що в США українська сторона зустрілася зі Спеціальним представником американського уряду Амосом Хохштайном, з яким обговорювалися деталі домовленості.

"Ми впевнені, що перемога в цій війні буде на нашому боці", — вважає Вітренко.

Він додав, що хоча і не бачив документ з підписами про гарантії енергобезпеки, головне – це не сам документ, а контракти з європейськими компаніями на транзит газу через Україну.

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"Якщо таких контрактів не буде, якщо Газпром буде продовжувати блокувати доступ третіх сторін, європейських компаній до транзиту через Україну, ось тоді повинні бути санкції. Тому що це буде якраз доказом того, що Газпром продовжує використовувати газ як геополітичну зброю, диктуючи свої умови, хто може на європейський ринок транспортувати газ, а хто не може, через які країни і як", — зазначив він.

Вітренко додав, що Україна готова продовжити контракт на транзит газу з російським Газпромом ще на 10 років, але домовленість з РФ не дасть гарантій збереження транзиту газу по українській ГТС. Забезпечити завантаженість "труби" Україні допоможуть саме прямі контракти з енергокомпаніями з Євросоюзу. Переговори з європейцями на цю тему вже заплановані на найближче майбутнє.

"Ми зараз чекаємо обіцяних консультацій на технічному рівні. Це будуть переговори, які повинні організувати німці", - сказав Вітренко.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський під час візиту до Вашингтона зустрівся з Міністром енергетики США Дженніфер Гренхольма і порушив тему Північного потоку-2 і збереження транзиту газу через Україну.

"Російський газ є найбруднішим у світі через значні викиди метану в процесі видобутку і транспортування, а також через корупцію, шантаж і маніпуляції",-заявив Зеленський.

Північний потік-2 - про що раніше повідомляв Главред:

США і Німеччина 21 липня оголосили про укладення угоди з приводу російського енергетичного проекту Північний потік-2. Згідно з документом, Німеччина гарантує запуск національних і європейських санкцій щодо Росії у разі нової агресії Москви щодо Києва. При цьому Берлін повинен посприяти у продовженні російсько-українського контракту на транзит газу до Європи ще на 10 років.

На Банковій розкритикували документ. Прессекретар президента України Сергій Никифоров сказав, що угода Штатів і ФРН щодо СП-2 нічого не гарантує Києву і є лише декларацією. Тому українська держава і надалі протидіятиме проекту і вестиме переговори із Заходом.

Журналісти Bloomberg написали, що Німеччина не зупинить роботу Північного потоку-2 у разі нової агресії Росії проти України. Якщо буде реалізований такий сценарій, то Євросоюз запровадить нові санкції щодо Москви.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав Захід зупинити процес завершення будівництва газопроводу Північний потік-2. Глава держави підкреслив, що російський енергетичний проект несе загрозу національній безпеці країни.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков допустив імовірність, згідно з якою у Росії виникнуть нові проблеми з Північним потоком-2 на етапі сертифікації та страхування газопроводу.

Депутат Держдуми РФ В'ячеслав Ніконов вважає, що Штати здійснять спробу зупинити СП-2 у тому випадку, якщо в Німеччині на парламентських виборах здобуде перемогу Партія Зелених.