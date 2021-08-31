Візит до США: у Путіна закликали Байдена вплинути на Зеленського і назвали причину

У РФ прокоментували переговори Джо Байдена і Володимира Зеленського / колаж УНІАН

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував візит президента Володимира Зеленського в США.

За його словами, питання виконання Мінських угод може бути на порядку переговорів президента США Джо Байдена з українським колегою, повідомляє Інтерфакс.

"Ми дуже уважно, звичайно, відстежуємо результати цієї поїздки з тієї точки зору, що США дійсно можуть використовувати свій вплив на пана Зеленського з тим, щоб спонукати його все-таки піти шляхом реалізації Мінських домовленостей, а також домовленостей, які пізніше були досягнуті в Парижі", - сказав Пєсков.

Разом з тим Пєсков заявив, що Росія не буде втручатися у відносини США і України. "Ми не вважаємо себе вправі втручатися у відносини двох суверенних держав: США і України. Не збираємося це робити", - сказав він.

Прес-секретар також зазначив, що не бачить жодних ризиків для відносин Росії з цими двома країнами у зв'язку з проведенням американо-українських переговорів. "Наші відносини з цими країнами-одна субстанція. Відносини двох суверенних держав-інша субстанція", - заявив Пєсков.

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Візит Зеленського до США

Програма візиту Зеленського в США була переглянута і розширена, президенти проведуть зустріч не тільки у форматі делегацій, а й тет-а-тет.

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Саміт Байдена і Зеленського запланований на 1 вересня. Переговори глав двох держав переносили два рази. Спочатку планувалося, що зустріч лідерів відбудеться 30 Серпня 2021, потім її перенесли на 31 число, а потім — на 1 вересня. Прес-секретар президента Сергій Нікіфоров повідомив, що причина перенесення пов'язана із закінченням терміну ультиматуму руху Талібан в Афганістані про евакуацію іноземців з аеропорту Кабула.

Першочергове завдання зустрічі-обговорення стратегічного партнерства з США. Воно діє з 2008 року, проте засідань комісії в рамках партнерства не було з 2018 року. Тому його необхідно вивести на новий рівень, заявляв глава МЗС Дмитро Кулеба.

Другим блоком обговорення стануть питання безпеки. У цей список входять: протидія російському агресору, питання Донбасу і Криму. За словами Кулеби, на зустрічі мають намір розглянути кілька конкретних ідей з цих питань.

30 серпня український омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що Зеленський передасть Байдену списки полонених і зниклих безвісти українців на Донбасі і в Криму.

В ході третього блоку буде обговорюватися питання економіки, зокрема, американські інвестиції в Україну. Українська сторона презентує конкретні інвестиційні проекти - з назвами, цифрами, термінами реалізації. Вони будуть передані на розгляд американської сторони.