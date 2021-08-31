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Визит в США: у Путина призвали Байдена повлиять на Зеленского и назвали причину

31 августа 2021, 14:55
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Россия не будет вмешиваться в отношения США и Украины, уверяет Дмитрий Песков.

Зеленский, Байден
В РФ прокомментировали переговоры Джо Байдена и Владимира Зеленского / коллаж УНИАН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал визит президента Владимира Зеленского в США.

По его словам, вопрос выполнения Минских соглашений может быть на повестке переговоров президента США Джо Байдена с украинским коллегой, сообщает Интерфакс.

"Мы очень внимательно, конечно, отслеживаем результаты этой поездки с той точки зрения, что США действительно могут использовать свое влияние на господина Зеленского с тем, чтобы побудить его все-таки пойти по пути реализации Минских договоренностей, а также договоренностей, которые позже были достигнуты в Париже", - сказал Песков.

Вместе с тем Песков заявил, что Россия не будет вмешиваться в отношения США и Украины. "Мы не считаем себя вправе вмешиваться в отношения двух суверенных государств: США и Украины. Не собираемся это делать", - сказал он.

Пресс-секретарь также отметил, что не видит никаких рисков для отношений России с этими двумя странами в связи с проведением американо-украинских переговоров. "Наши отношения с этими странами - одна субстанция. Отношения двух суверенных государств - другая субстанция", - заявил Песков.

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Визит Зеленского в США

Программа визита Зеленского в США была пересмотрена и расширена, президенты проведут встречу не только в формате делегаций, но и тет-а-тет.

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Саммит Байдена и Зеленского запланирован на 1 сентября. Переговоры глав двух государств переносили два раза. Изначально планировалось, что встреча лидеров состоится 30 августа 2021, потом ее перенесли на 31 число, а затем — на 1 сентября. Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил, что причина переноса связана с истечением срока ультиматума движения Талибан в Афганистане об эвакуации иностранцев из аэропорта Кабула.

Первоочередная задача встречи - обсуждение стратегического партнерства с США. Оно действует с 2008 года, однако заседаний комиссии в рамках партнерства не было с 2018 года. Поэтому его необходимо вывести на новый уровень, заявлял глава МИД Дмитрий Кулеба.

Вторым блоком обсуждения станут вопросы безопасности. В этот список входят: противодействие российскому агрессору, вопрос Донбасса и Крыма. По словам Кулебы, на встрече намерены рассмотреть несколько конкретных идей по этим вопросам.

30 августа украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что Зеленский передаст Байдену списки пленных и пропавших без вести украинцев на Донбассе и в Крыму.

В ходе третьего блока будет обсуждаться вопрос экономики, в частности, американские инвестиции в Украину. Украинская сторона презентует конкретные инвестиционные проекты - с названиями, цифрами, сроками реализации. Они будут переданы на рассмотрение американской стороны.

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