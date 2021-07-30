Візиту Байдена до Києва на Кримську платформу ніхто не чекав - дипломат

Джо Байден не приїде до Києва на саміт Кримської платформи / Reuters

В Україну на саміт Кримської платформи не приїде ані президент США Джо Байден, ані віцепрезидент Камала Гарріс. Американську делегацію очолить міністр транспорту Пітер Буттіджедж. Колишній постійний представник президента України в АР Крим, дипломат Борис Бабін пояснив, що насправді така ситуація була прогнозованою і рівень заходу все ж таки буде досить високим.

"Ніхто спочатку не очікував, що на Кримській платформі буде президент або віцепрезидент США. Це не залежить від скандалів, не залежить від позиції, яка склалася щодо візиту нашого президента в США. Це було прогнозовано", - сказав Бабін у коментарі виданню Obozrevatel.

Дипломат зазначив, що якби США вважали Кримську платформу незначним заходом, то призначили б в якості представника посла або спецпосланця.

"Дуже добре, що не посол, оскільки посол - це рівень на кілька щаблів нижчий, ніж член Кабінету міністрів", - сказав Бабін.

За його словами, Кримська платформа - захід, насичений практичною роботою. Тому участь у ньому члена уряду - якраз той рівень, який має бути.

"Позиція США щодо деокупації Криму та протидії спробі анексії Криму загальновідома. Було б дивно, якби член кабінету Байдена мав би іншу позицію, ніж сам Байден. Це не наші чиновники, які сьогодні говорять одне, а завтра - інше. Позиція Сполучених Штатів вкрай прогнозована", - вважає дипломат.

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