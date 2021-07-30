Візиту Байдена до Києва на Кримську платформу ніхто не чекав - дипломат

Кримська платформа - захід, насичений практичною роботою. Тому участь у ньому члена уряду - якраз той рівень, який має бути.
В Україну на саміт Кримської платформи не приїде ані президент США Джо Байден, ані віцепрезидент Камала Гарріс. Американську делегацію очолить міністр транспорту Пітер Буттіджедж. Колишній постійний представник президента України в АР Крим, дипломат Борис Бабін пояснив, що насправді така ситуація була прогнозованою і рівень заходу все ж таки буде досить високим.
"Ніхто спочатку не очікував, що на Кримській платформі буде президент або віцепрезидент США. Це не залежить від скандалів, не залежить від позиції, яка склалася щодо візиту нашого президента в США. Це було прогнозовано", - сказав Бабін у коментарі виданню Obozrevatel.
Дипломат зазначив, що якби США вважали Кримську платформу незначним заходом, то призначили б в якості представника посла або спецпосланця.
"Дуже добре, що не посол, оскільки посол - це рівень на кілька щаблів нижчий, ніж член Кабінету міністрів", - сказав Бабін.
За його словами, Кримська платформа - захід, насичений практичною роботою. Тому участь у ньому члена уряду - якраз той рівень, який має бути.
"Позиція США щодо деокупації Криму та протидії спробі анексії Криму загальновідома. Було б дивно, якби член кабінету Байдена мав би іншу позицію, ніж сам Байден. Це не наші чиновники, які сьогодні говорять одне, а завтра - інше. Позиція Сполучених Штатів вкрай прогнозована", - вважає дипломат.
Кримська платформа - про що раніше писав Главред:
- 26 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ, що передбачає запуск заходів, спрямованих на звільнення і повернення анексованого Криму. Серед них - доручення Кабміну щодо організації Кримської платформи. Захід пройде напередодні 24 серпня – Дня Незалежності України. Саміт відбудеться в Києві.
- 11 березня Рада національної безпеки і оборони затвердила Стратегію деокупації та реінтеграції Криму.
- 28 липня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що вже 28 країн підтвердили свою участь у Кримській платформі, а Києву вдалося створити світову коаліцію за звільнення окупованого Криму.