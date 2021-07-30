Визита Байдена в Киев на Крымскую платформу никто не ждал - дипломат

Джо Байден не приедет в Киев на саммит Крымской платформы / Reuters

В Украину на саммит Крымской платформы не приедет ни президент США Джо Байден, ни вице-президент Камала Гаррис. Американскую делегацию возглавит министр транспорта Питер Буттиджедж. Бывший постоянный представитель президента Украины в АР Крым, дипломат Борис Бабин объяснил, что на самом деле такая ситуация была прогнозируемой и уровень мероприятия все же будет достаточно высоким.

"Никто изначально не ожидал, что на Крымской платформе будет президент или вице-президент США. Это не зависит от скандалов, не зависит от позиции, которая сложилась относительно визита нашего президента в США. Это было прогнозируемо", - сказал Бабин в комментарии изданию Obozrevatel.

Дипломат отметил, что если бы США считали Крымскую платформу незначительным мероприятием, то назначили бы в качестве представителя посла или спецпосланника.

"Очень хорошо, что не посол, поскольку посол – это уровень на несколько ступеней ниже, чем член кабинета министров", - сказал Бабин.

По его словам, Крымская платформа - мероприятие, насыщенное практической работой. Поэтому участие в нем члена правительства – как раз тот уровень, который должен быть.

"Позиция США по деоккупации Крыма и противодействию попытки аннексии Крыма общеизвестна. Было бы странно, если бы член кабинета господина Байдена имел бы другую позицию, чем господин Байден. Это не наши чиновники, которые сегодня говорят одно, а завтра - другое. Позиция Соединенных Штатов крайне прогнозируема", - считает дипломат.

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