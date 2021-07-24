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Ни Байден, ни вице-президент США не приедут в Украину на саммит Крымской платформы - Кент

24 июля 2021, 13:19

Вашингтон понимает, что Крымская платформа очень важна, поэтому от США представитель будет.

Камала Харрис и Джо Байден
Ни Байден, ни Камала Гаррис не приедут в Украину на саммит Крымской платформы - Кент/ Reuters

В Украину на саммит Крымской платформы не приедет ни президент США Джо Байден, ни вице-президент Камала Гаррис. Однако страну в Киеве все равно будут представлять на высоком уровне, заявил временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент.

В интервью Радио Свобода Кент отметил, что Вашингтон понимает, что Крымская платформа очень важна, поэтому от США представитель будет.

"От нас будет член кабинета (правительства – ред.). То есть это не будет президент или вице-президент, но будет член кабинета", – подчеркнул Кент.

В то же время имени чиновника пока не называют.

По мнению Кента, речь идет не только о том, что произойдет 23 августа.

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"Это должен быть длительный процесс. Это только начало, не конец. Есть очень много людей, которые считают себя гражданами Украины в оккупированном Крыму. Мы должны им помочь", - сказал он.

Крымская платформа – о чем сообщалось ранее:

26 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, предусматривающий запуск мероприятий, направленных на освобождение и возвращение аннексированного Крыма. Среди них поручение Кабмину об организации Крымской платформы. Мероприятие пройдет накануне 24 августа – Дня Независимости Украины. Саммит состоится в Киеве.

Подробнее о том, кого Украина ждет на саммите, можете узнать из сюжета ТСН:

26 февраля президент США Джо Байден заявил, что официальный Вашингтон никогда не признает оккупированный Крым территорией России.

11 марта Совет национальной безопасности и обороны утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью Радио Свобода, опубликованном 1 мая, что в саммите Крымской платформы примут участие Соединенные Штаты Америки.

новости США Джо Байден Джордж Кент Крымская платформа
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