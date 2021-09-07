У Львівській міськраді зник "кабінетний" кіт Садового: мер обіцяє за нього "хороший " подарунок"

Кіт Левчик втік під час антитерорестичних навчань / Facebook

У Львівській міськраді НП. У вівторок, 7 вересня, з установи втік кращий друг мера міста Андрія Садового - кіт на прізвисько Левчик. Протягом останнього року він жив у приймальні міського голови і навіть володів титулом "котячого мера".

Про цей сумний випадок повідомив у Facebook мер Львова Андрій Садовий.

"Друзі, загубився наш кіт Левчик. Можливо, він злякався вибуху, що прогримів сьогодні під час антитерористичних навчань у міській раді. Якщо хтось бачив, знає де він, телефонуйте", - написав Садовий і пообіцяв "хороший подарунок" тим, хто знайде його чотирилапого друга.

Також львівський мер згадав про антитерористичні навчання, які сьогодні проходили у Львівській міській раді.

За його словами, вони відбулися у максимально наближених умовах до реальності. У Ратуші навіть стався "вибух", евакуювали працівників, а вхід був обгороджений стрічкою. Ймовірно, тварина просто злякалася шуму і тому втекла.

Відомо, що Левчик з'явився у приймальні міського голови Львова на початку вересня 2020 року. Його врятували, знявши з дерева, яке росте поруч із Ратушею і надали притулок. А також створили Левчику сторінку в Instagram.

Нагадаємо, раніше у Нідерландах кіт більше 50 днів прожив без їжі і вижив. Його замкнув у домі господар, а сам поїхав. Знайшли виснажену тварину нові власники житла.