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Во Львовском горсовете пропал "кабинетный" кот Садового: мэр обещает за него "хороший" подарок"

7 сентября 2021, 21:32
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Андрей Садовой обратился к обществу с просьбой помочь ему найти Левчика.

Кот Левчик сбежал во время антитеррорестических учений / Facebook

В Львовском горсовете ЧП. Во вторник, 7 сентября, из учреждения сбежал лучший друг мэра города Андрея Садового - кот по кличке Левчик. На протяжении последнего года он жил в приемной городского головы и даже обладал титулом "кошачьего мэра".

Об этом грустном случае сообщил в Facebook мэр Львова Андрей Садовой.

"Друзья, потерялся наш кот Левчик. Возможно, он испугался взрыва, прогремевшего сегодня во время антитеррористических учений в городском совете. Если кто-то видел, знает где он, звоните", - написал Садовой и пообещал "хороший подарок" тем, кто найдет его четверолапого друга.

Также львовский мэр упомянул об антитеррористических учениях, которые сегодня проходили в Львовском городском совете.

По его словам, они произошли в максимально приближенных условиях к реальности. В Ратуше даже произошел "взрыв", эвакуировали работников, а вход был огорожен лентой. Вероятно, животное просто испугалось шума и поэтому убежало.

Известно, что Левчик появился в приемной городского головы Львова в начале сентября 2020 года. Его спасли, сняв с дерева, которое растет рядом с Ратушей и предоставили убежище. А также создали Левчику страницу в Instagram.

Напомним, ранее в Нидерландах кот больше 50 дней прожил без еды и выжил. Его запер в доме хозяин, а сам уехал. Нашли истощенное животное новые владельцы жилища.

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