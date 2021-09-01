Спасла бумага: в Нидерландах кот два месяца прожил без еды

Кот был сильно истощен / ua.depositphotos.com/

Удивительный случай произошел в Нидерландах. К счастью, несмотря на весь его ужас, он имеет благоприятный конец. Кот прожил без еды 52 дня и остался в живых, пишет Dutch News.

Истощенное животное было найдено случайным образом в городе Схидам на юго-западе страны. Бедный кот был заперт в доме. Хозяин уехал еще в начале июля и запер его одного без еды и воды. Спас кота протекающий кран, из которого он пил воду, и бумага, которой питался.

Недавно дом купили и таким образом обнаружили бедное животное. Сотрудники ветеринарной скорой помощи провели анализ экскрементов животного и выяснили, что кот питался бумагой.

Кот уже получил новую кличку - Финн. Его состояние улучшается. Однако теперь он боится людей.

А вот предыдущего владельца дома ждет наказание за такого рода издевательство. Полиция уже начала его поиски.

Напомним, в Херсоне появилась татуированная кошка. Бездомное животное бродит по городу с нацистскими татуировками. Неадекваты нанесли их на уши животному.