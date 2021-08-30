По Херсону блуждают татуированные коты: неизвестные сделали животному нацистскую наколку

Кошка с тату живет в Херсоне / Facebook

Жители Херсонской области заметили кошку с татуировкой. Животное бездомное и слоняется в подъезде одного из домов. Уже успело привести котят. Однако зоозащитница Елена Таран случайно увидела на ее ухе рисунок. Оказалось, это - тату, причем в виде нацистского символа. Более того, по словам женщины, наколка нанесена на два уха кошки.

Как сообщила Таран в Facebook, это вопиющий случай, которого она еще не видела.

"Они сделали ей татуировку фашистского символа. Не на заборе, не у себя на лбу, а на ушках в маленького существа! Это разве смешно?", - написала Таран.

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"Малюсенькая, худюсенькая с разъехавшимися в стороны глазами, она ходила со двора на рынок, к остановке, чтобы попросить себе еду", - добавила Таран.

На ушах кошки действительно есть рисунок, напоминающий символ нацистов. О том, кто и когда его нанес - неизвестно.

Напомним, ранее Верховная Рада проголосовала за чрезвычайно важный законопроект, касающийся защиты бездомных и диких животных. Благодаря ему можно будет забыть о фото с обезьянкой, ведь теперь будет запрещено не только издеваться над животными, но и использовать их для бизнеса.