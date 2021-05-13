Військові аташе США прибули на Донбас і зафіксували присутність військ Росії - штаб ООС

Представники США переконалися в тому, що війська Росії присутні на сході України - штаб ООС / УНІАН

Військові аташе Сполучених Штатів Америки в четвер, 13 травня, завершили триденний робочий візит в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Представники Вашингтона відвідали військові підрозділи української армії на лінії розмежування і переконалися в тому, що російські війська присутні на сході України. Про це заявили у пресслужбі ООС.

"Представники США відвідали підрозділи Збройних Сил України, які безпосередньо виконують завдання на лінії зіткнення з противником, оцінили ситуацію на фронті, і переконалися в присутності російських військ на Сході України", - йдеться у повідомленні штабу в Facebook.читайте такожУ Кремлі розкрили плани щодо ситуації з поглинанням Донбасу

Підкреслюється, що американську делегацію представляли аташе Сухопутних військ, полковник Брендон Преслі, аташе Сухопутних військ, полковник Пол Шмідт і помічник аташе Сухопутних військ, капітан Джеймс Тіппетс.

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