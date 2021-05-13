Військові аташе США прибули на Донбас і зафіксували присутність військ Росії - штаб ООС

Представники Вашингтона побували на лінії розмежування з окупованими районами Донбасу.
Військові аташе Сполучених Штатів Америки в четвер, 13 травня, завершили триденний робочий візит в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Представники Вашингтона відвідали військові підрозділи української армії на лінії розмежування і переконалися в тому, що російські війська присутні на сході України. Про це заявили у пресслужбі ООС.
"Представники США відвідали підрозділи Збройних Сил України, які безпосередньо виконують завдання на лінії зіткнення з противником, оцінили ситуацію на фронті, і переконалися в присутності російських військ на Сході України", - йдеться у повідомленні штабу в Facebook.читайте такожУ Кремлі розкрили плани щодо ситуації з поглинанням Донбасу
Підкреслюється, що американську делегацію представляли аташе Сухопутних військ, полковник Брендон Преслі, аташе Сухопутних військ, полковник Пол Шмідт і помічник аташе Сухопутних військ, капітан Джеймс Тіппетс.
Війна Росії та України
- Колишній начальник Генерального штабу ЗСУ Ігор Романенко раніше заявляв, що російсько-терористичні війська продовжують вести бойові дії на лінії розмежування, тоді як Росія може в оперативному порядку повернути свої військові підрозділи до кордонів України. В умовах тиску для Києва головне, щоб українська держава не повторила помилки Придністровського конфлікту, і не проводила перемовин з бойовиками "ЛДНР".
- Політолог Андрій Піонтковський вважає, що якщо Росія піде на нову військову агресію щодо України, колективний Захід на чолі з США завдасть нового удару по Москві у вигляді відключення РФ від SWIFT і блокади експорту російських енергоресурсів.
- На думку колишнього глави СБУ Ігоря Смешка, головне завдання Росії – повна капітуляція України. Наразі Москва намагається зупинити рух Києва до НАТО і повернути Україну у фарватер російського впливу.