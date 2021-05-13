Военные атташе США прибыли на Донбасс и зафиксировали присутствие войск России – штаб ООС

Представители Вашингтона побывали на линии разграничения с оккупированными районами Донбасса.
Военные атташе Соединенных Штатов Америки в четверг, 13 мая, завершили трехдневный рабочий визит в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Представители Вашингтона посетили военные подразделения украинской армии на линии разграничения и убедились в том, что российские войска присутствуют на востоке Украины. Об этом заявили в пресс-службе ООС.
"Представители США посетили подразделения Вооруженных Сил Украины, которые непосредственно выполняют задачи на линии соприкосновения с противником, оценили ситуацию на фронте, и убедились в присутствии русских войск на Востоке Украины", - говорится в сообщении штаба в Facebook.Читайте такжеВ Кремле раскрыли планы по ситуации с поглощением Донбасса
Подчеркивается, что американскую делегацию представляли атташе Сухопутных войск, полковник Брендон Пресли, атташе Сухопутных войск, полковник Пол Шмидт и помощник атташе Сухопутных войск, капитан Джеймс Типпетс.
Война России и Украины
- Бывший начальник Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко ранее заявлял, что российско-террористические войска продолжают вести боевые действия на линии разграничения, тогда как Россия может в оперативном порядке вернуть свои военные подразделения к границам Украины. В условиях давления для Киева главное, чтобы украинское государство не повторило ошибки Приднестровского конфликта, и не проводило переговоров с боевиками "ЛДНР".
- Политолог Андрей Пионтковский считает, что если Россия пойдет на новую военную агрессию в отношении Украины, коллективный Запад во главе с США нанесет новый удар по Москве в виде отключения РФ от SWIFT и блокады экспорта российских энергоресурсов.
- Бывший глава СБУ Игорь Смешко полагает, что главная задача России – полная капитуляция Украины. Сейчас Москва пытается остановить движение Киева в НАТО и вернуть Украину в фарватер российского влияния.