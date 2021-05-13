Военные атташе США прибыли на Донбасс и зафиксировали присутствие войск России – штаб ООС

Представители США убедились в том, что войска России присутствуют на востоке Украины - штаб ООС / УНИАН

Военные атташе Соединенных Штатов Америки в четверг, 13 мая, завершили трехдневный рабочий визит в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Представители Вашингтона посетили военные подразделения украинской армии на линии разграничения и убедились в том, что российские войска присутствуют на востоке Украины. Об этом заявили в пресс-службе ООС.

"Представители США посетили подразделения Вооруженных Сил Украины, которые непосредственно выполняют задачи на линии соприкосновения с противником, оценили ситуацию на фронте, и убедились в присутствии русских войск на Востоке Украины", - говорится в сообщении штаба в Facebook.Читайте такжеВ Кремле раскрыли планы по ситуации с поглощением Донбасса

Подчеркивается, что американскую делегацию представляли атташе Сухопутных войск, полковник Брендон Пресли, атташе Сухопутных войск, полковник Пол Шмидт и помощник атташе Сухопутных войск, капитан Джеймс Типпетс.

Война России и Украины