"Геть з України": Данілов різко висловився на адресу Росії

Олексій Данілов зажадав від Росії забрати всі танки і БТР з України / УНІАН

Секретар РНБО Олексій Данілов емоційно висловився, що має відбутися для встановлення миру на сході України, і заявив за яких умов війна на Донбасі закінчиться.

Як заявив секретар РНБО, РФ повинна забрати своє майно і покинути територію Донецької та Луганської областей.

"Треба, щоб Росія забрала свої танки, БТР ... і пішла геть з України. Все. Більше нічого не потрібно робити. Це українська земля. Ми розберемося самостійно, що там нам на цій землі потрібно робити", – сказав Данілов у програмі Свобода Слова з Савіком Шустером.

Коментуючи загострення на Донбасі, він зазначив, що зараз в Росії свої внутрішні процеси, і тому там істерія.

"Останнім часом є російська істерія. У Росії відбуваються певні внутрішні процеси, вибори в російську Думу і вони сьогодні на цьому тлі мають велике бажання показати, що вони вибудовують свій "російский мир", – заявив секретар РНБО.

При цьому Данілов зазначив, що "ми чітко усвідомлюємо, що у нас відбувається всередині країни, і на сьогоднішній день, які думки у нашого постійного ворога.

Також Данілов розповів, що вчора в Офісі президента відбулася велика нарада щодо загострення на Донбасі.

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За словами Данілова, на нараді в Офісі президента були присутні генерали, військові та представники розвідки.

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"Вчора була велика нарада у президента. На ньому були присутні 8 генералів, всі наші військові, які мають до цього відношення, всі наші розвідки. Нарада закінчилася на початку 10-ї години вечора", - сказав він.

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