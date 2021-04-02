"Геть з України": Данілов різко висловився на адресу Росії

За словами Данілова, влада чітко усвідомлює, що у нас відбувається всередині країни, і які думки у нашого постійного ворога.
Секретар РНБО Олексій Данілов емоційно висловився, що має відбутися для встановлення миру на сході України, і заявив за яких умов війна на Донбасі закінчиться.
Як заявив секретар РНБО, РФ повинна забрати своє майно і покинути територію Донецької та Луганської областей.
"Треба, щоб Росія забрала свої танки, БТР ... і пішла геть з України. Все. Більше нічого не потрібно робити. Це українська земля. Ми розберемося самостійно, що там нам на цій землі потрібно робити", – сказав Данілов у програмі Свобода Слова з Савіком Шустером.
Коментуючи загострення на Донбасі, він зазначив, що зараз в Росії свої внутрішні процеси, і тому там істерія.
"Останнім часом є російська істерія. У Росії відбуваються певні внутрішні процеси, вибори в російську Думу і вони сьогодні на цьому тлі мають велике бажання показати, що вони вибудовують свій "російский мир", – заявив секретар РНБО.
При цьому Данілов зазначив, що "ми чітко усвідомлюємо, що у нас відбувається всередині країни, і на сьогоднішній день, які думки у нашого постійного ворога.
Також Данілов розповів, що вчора в Офісі президента відбулася велика нарада щодо загострення на Донбасі.
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За словами Данілова, на нараді в Офісі президента були присутні генерали, військові та представники розвідки.
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"Вчора була велика нарада у президента. На ньому були присутні 8 генералів, всі наші військові, які мають до цього відношення, всі наші розвідки. Нарада закінчилася на початку 10-ї години вечора", - сказав він.
Загострення на Донбасі - про що раніше повідомляв Главред:
- Російські гібридні війська 26 березня здійснили обстріл українських позицій поблизу населеного пункту Шуми на Донбасі. Загинули 4 бійці ООС. Двоє були поранені.
- Президент Володимир Зеленський приніс співчуття у зв'язку із загибеллю українських військових і закликав усіх лідерів країн нормандського формату докласти максимум зусиль для встановлення миру на Донбасі.
- 31 березня пройшло засідання ТКГ, в рамках якого Україна пропонувала досягти домовленостей про перемир'я на Донбасі з 1 квітня. Однак Росія виступила проти такої ініціативи.
- За словами спікера української делегації в ТКГ Олексія Арестовича, росіяни вважають, що вжитих раніше заходів з режиму дотримання вогню на Донбасі достатньо, а в нових немає необхідності.