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"Вон из Украины": Данилов резко высказался в адрес России

2 апреля 2021, 23:53
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По словам Данилова, власти четко осознают, что у нас происходит внутри страны, и какие мысли у нашего постоянного врага.

Алексей Данилов
Алексей Данилов потребовал Россию забрать все танки и БТР из Украины / УНИАН

Секретарь СНБО Алексей Данилов эмоционально высказался, что должно произойти для установления мира на Востоке Украины, и заявил при каких условиях война на Донбассе закончится.

Как заявил секретарь СНБО, РФ должна забрать свое имущество и покинуть территорию Донецкой и Луганской областей.

"Надо, чтобы Россия забрала свои танки, БТР ... и ушла вон из Украины. Все. Больше ничего не нужно делать. Это украинская земля. Мы разберемся самостоятельно, что там нам на этой земле нужно делать", – сказал Данилов в программе Свобода Слова с Савиком Шустером.

Комментируя обострение на Донбассе, он отметил, что сейчас в России свои внутренние процессы, и поэтому там истерия.

"В последнее время есть русская истерия. В России происходят определенные внутренние процессы, выборы в российскую Думу и они сегодня на этом фоне имеют большое желание показать, что они выстраивают свой "русский мир", – заявил секретарь СНБО.

При этом Данилов отметил, что "мы четко осознаем, что у нас происходит внутри страны, и на сегодняшний день, какие мысли у нашего постоянного врага.

Также Данилов рассказал, что вчера в Офисе президента состоялось большое совещание по обострению на Донбассе.

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По словам Данилова, на совещании в Офисе президента присутствовали генералы, военные и представители разведки.

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"Вчера было большое совещание у президента. На нем присутствовали 8 генералов, все наши военные, которые имеют к этому отношение, все наши разведки. Совещание закончилось в начале 10-го часа вечера", - сказал он.

Обострение на Донбассе - о чем ранее сообщал Главред:

СНБО война на Донбассе Алексей Данилов
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