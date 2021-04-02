"Вон из Украины": Данилов резко высказался в адрес России

По словам Данилова, власти четко осознают, что у нас происходит внутри страны, и какие мысли у нашего постоянного врага.
Секретарь СНБО Алексей Данилов эмоционально высказался, что должно произойти для установления мира на Востоке Украины, и заявил при каких условиях война на Донбассе закончится.
Как заявил секретарь СНБО, РФ должна забрать свое имущество и покинуть территорию Донецкой и Луганской областей.
"Надо, чтобы Россия забрала свои танки, БТР ... и ушла вон из Украины. Все. Больше ничего не нужно делать. Это украинская земля. Мы разберемся самостоятельно, что там нам на этой земле нужно делать", – сказал Данилов в программе Свобода Слова с Савиком Шустером.
Комментируя обострение на Донбассе, он отметил, что сейчас в России свои внутренние процессы, и поэтому там истерия.
"В последнее время есть русская истерия. В России происходят определенные внутренние процессы, выборы в российскую Думу и они сегодня на этом фоне имеют большое желание показать, что они выстраивают свой "русский мир", – заявил секретарь СНБО.
При этом Данилов отметил, что "мы четко осознаем, что у нас происходит внутри страны, и на сегодняшний день, какие мысли у нашего постоянного врага.
Также Данилов рассказал, что вчера в Офисе президента состоялось большое совещание по обострению на Донбассе.
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По словам Данилова, на совещании в Офисе президента присутствовали генералы, военные и представители разведки.
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"Вчера было большое совещание у президента. На нем присутствовали 8 генералов, все наши военные, которые имеют к этому отношение, все наши разведки. Совещание закончилось в начале 10-го часа вечера", - сказал он.
Обострение на Донбассе - о чем ранее сообщал Главред:
- Российские гибридные войска 26 марта совершили обстрел украинских позиций вблизи населенного пункта Шумы на Донбассе. Погибли 4 бойца ООС. Двое были ранены.
- Президент Владимир Зеленский принес соболезнования в связи с гибелью украинских военных и призвал всех лидеров стран нормандского формата приложить максимум усилий для установления мира на Донбассе.
- 31 марта прошло заседание ТКГ, в рамках которого Украина предлагала достигнуть договоренностей о перемирии на Донбассе с 1 апреля. Однако Россия выступила против такой инициативы.
- По словам спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича, россияне считают, что принятых ранее мер по режиму соблюдения огня на Донбассе достаточно, а в новых нет необходимости.