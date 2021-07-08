Війна дістала і оленя: на Луганщині у людей живе справжній Бембі

Оленок Бембі ходить в туалет на вулицю / скріншот

У селищі Кряківка Луганської області, розташованому поруч з лінією розмежування, сім'я прихистила незвичайного вихованця. Голодне оленя прибилося до сім'ї і живе прямо в будинку. Тварина намагалася попити молока у кіз, проте його помітили господарі. На подив, воно їх не злякалося і залишилося назавжди.

Як йдеться в сюжеті ТСН, над ім'ям для плямистого оленя люди довго не думали. Відразу назвали на честь героя відомого мультфільму - Бембі.

"Спочатку не зрозуміли, що саме це за тварина, ледь не сплутали з дикою козою", - розповіла господиня Анастасія і додала, що оленям займається її шестирічна дочка Таня. Вона поїть його козячим молоком.

При цьому в сім'ї запевняють, що будуть ростити тварину, як домашнього улюбленця і ні в якому разі не виженуть в ліс, тому що там йде війна, а територія замінована.

Тим часом, зоологи не радять людям підбирати диких тварин, особливо маленьких, так як десь по близькості може бути його мама.

Однак "нові батьки" Бембі іншого виходу не бачать, тим більше, додають, що "оленятко дуже доброзичливе і культурне: всі свої потреби справляє на вулиці".

Нагадаємо, під Одесою люди помітили багато лисиць, які радо зустрічають їх на березі моря. Тварини мешкають в скелях, а коли бачать людей, самі до них підходять. Місцеві підгодовують лисиць і навіть роблять атмосферні фото з їх участю. На подив, ті радо позують перед камерою.