"Ворожі слова, десятки літаків": деталі "нападу" росіян на британський есмінець біля Криму

Есмінець Defender у Чорному морі супроводжували десятки літаків, з'ясували журналісти / Reuters

Сили Російської Федерації "напали" на британський есмінець Defender у Чорному морі в той час, коли він йшов міжнародно визнаним маршрутом на відстані 12 кілометрів від захопленого росіянами Криму. На борту есмінця знаходився кореспондент ВВС Джонатан Біль.

Есмінець супроводжували два російські прикордонні кораблі й намагалися змусити змінити курс. Поруч летіли десятки військових літаків РФ, повідомляє BBC News Україна з посиланням відомості кореспондента.

За його даними, російські військовослужбовці по радіо попереджали екіпаж есмінця про те, що можуть відкрити вогонь, і попередження ставали дедалі ворожими.

"Ми відкриємо вогонь, якщо ви не зміните курс", – оприлюднило видання текст одного з попереджень.

Потім були чутні залпи. Здавалося, що борт знаходиться поза зоною вогню.

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читайте такожВ Офісі президента різко пояснили "напад" Росії на британський есмінецьКапітан есмінця Вінсент Оуен сказав, що борт, крім прикордонних кораблів, супроводжували близько 20 літаків.

"Атака" росіян на Defender біля берегів Криму – опубліковано відео

"Напад" росіян на Defender в Чорному морі – що потрібно знати:

Російська сторона 23 червня стверджувала, що вдень співробітники прикордонної служби Федеральної служби безпеки біля берегів Криму зробили "попереджувальні" постріли у бік есмінця Defender, оскільки борт "перетнув кордон РФ".

У РФ заявляли, що з метою "попередження" за курсом есмінця метнув бомби військовий літак Су-24М. За відомостями російської сторони, після агресивних заходів Defender покинув кордони "російського територіального моря".

Пізніше в Міноборони Великобританії стверджували, що росіяни не відкривали попереджувальний вогонь по есмінцю.

До інциденту Defender запливав у морський порт Одеси (місто омиває Чорне море). Британія є членом воєнно-політичного блоку НАТО.

Країни-члени блоку не раз відправляли свої кораблі в Чорне море, щоб показати підтримку України.

Довідка. У 2014 році Росія захопила український Крим, провела там "референдум" та оголосила півострів своєю територією.

Британія та низка країн Заходу не визнають Крим російським.

У 2014-му на сході України бойовики, яких підтримує РФ, захопили частину Донецької та Луганської областей і створили самопроголошені "ДНР" та "ЛНР".

Після агресії Росії Київ вирішив відмовитися від позаблокового статусу і домагається членства в НАТО.