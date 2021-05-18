"Все роблю на прохання Путіна і Порошенка": оприлюднено нові записи розмов Медведчука

Журналісти оприлюднили нові записи розмов Медведчука / Reuters

Журналісти оприлюднили першу частину телефонних розмов ймовірно голови політради "Опозиційної платформи - за життя" Віктора Медведчука, на яких фігурує його кум - глава Кремля Володимир Путін, п'ятий президент Петро Порошенко й бойовики ОРДЛО.

Розслідувачі в сюжеті Bihus.info запевняють, що отримали десятки годин розмов з десяти мобільних телефонів Медведчука, всі з яких - на російських номерах.

За словами Дениса Бігуса, Медведчук був включений до роботи з Порошенком від початку президентства, тобто, вже з червня 2014 року кум Путіна регулярно відвідував Адміністрацію президента. Згідно із записами, Медведчук нібито зустрічався з Порошенком у будь-який час - хоч вночі, хоч на вихідних.

"Головне - питання національної безпеки довірили суті, яка боролася виключно за інтереси ворога. На записах буде чутно, що він іноді жорсткіше ставився до України, ніж навіть сам Кремль.

Ці записи ми не випадково знайшли на загубленому телефоні. Це записи українських спецслужб, це очевидно. Вони знали, всі знали, і попри це, давали Медведчуку все більше можливостей", - йдеться в сюжеті.

Також журналісти відзначають, що Медведчук відвідав так звану "ДНР" вже у травні 2014 року, але на той час його ніхто офіційно не уповноважував на переговори від України.

В одній з оприлюднених розмов з одним з ватажків "ЛНР" Олексієм Карякіним, яка відбулася 24 червня 2014 року, Медведчук каже: "Ти повинен знати і, можливо, знаєш. Я це все роблю на прохання Путіна і на прохання Порошенка, але до Порошенка і до цих офіційних дій я ніякого відношення не маю".

У цій же розмові Карякін зажадав від Медведчука повернути колону бронетехніки на Донбасі до місця дислокації, інакше вона буде знищена. Незабаром політик повідомив йому, що Порошенко передзвонив і "сказав, що дав команду повернути колону на Ізварине".

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Справа Медведчука - про що йшлося раніше: