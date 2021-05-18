"Все роблю на прохання Путіна і Порошенка": оприлюднено нові записи розмов Медведчука

Розслідувачі в сюжеті Bihus.info запевняють, що отримали десятки годин розмов з десяти мобільних телефонів Медведчука.
Журналісти оприлюднили першу частину телефонних розмов ймовірно голови політради "Опозиційної платформи - за життя" Віктора Медведчука, на яких фігурує його кум - глава Кремля Володимир Путін, п'ятий президент Петро Порошенко й бойовики ОРДЛО.
Розслідувачі в сюжеті Bihus.info запевняють, що отримали десятки годин розмов з десяти мобільних телефонів Медведчука, всі з яких - на російських номерах.
За словами Дениса Бігуса, Медведчук був включений до роботи з Порошенком від початку президентства, тобто, вже з червня 2014 року кум Путіна регулярно відвідував Адміністрацію президента. Згідно із записами, Медведчук нібито зустрічався з Порошенком у будь-який час - хоч вночі, хоч на вихідних.
"Головне - питання національної безпеки довірили суті, яка боролася виключно за інтереси ворога. На записах буде чутно, що він іноді жорсткіше ставився до України, ніж навіть сам Кремль.
Ці записи ми не випадково знайшли на загубленому телефоні. Це записи українських спецслужб, це очевидно. Вони знали, всі знали, і попри це, давали Медведчуку все більше можливостей", - йдеться в сюжеті.
Також журналісти відзначають, що Медведчук відвідав так звану "ДНР" вже у травні 2014 року, але на той час його ніхто офіційно не уповноважував на переговори від України.
В одній з оприлюднених розмов з одним з ватажків "ЛНР" Олексієм Карякіним, яка відбулася 24 червня 2014 року, Медведчук каже: "Ти повинен знати і, можливо, знаєш. Я це все роблю на прохання Путіна і на прохання Порошенка, але до Порошенка і до цих офіційних дій я ніякого відношення не маю".
У цій же розмові Карякін зажадав від Медведчука повернути колону бронетехніки на Донбасі до місця дислокації, інакше вона буде знищена. Незабаром політик повідомив йому, що Порошенко передзвонив і "сказав, що дав команду повернути колону на Ізварине".
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Справа Медведчука - про що йшлося раніше:
- 1 травня в Мережі опублікували нову розмову між людьми з голосами, схожими на Віктора Медведчука і Владислава Суркова за 2014 рік.
- 8 травня в Мережі опубліковано аудіозапис телефонних переговорів людей, чиї голоси схожі на голоси народного депутата, голови політради партії Опозиційна платформа – за життя Віктора Медведчука і ватажка бойовиків "ДНР" Дениса Пушиліна. Під час розмови "Медведчук" вітає "Пушиліна" з Днем Перемоги і днем народження.
- 12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу - державна зрада і порушення законів і звичаїв війни.
- Печерський суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета та іншими процесуальними обов'язками.