"Все делаю по просьбе Путина и Порошенко": обнародованы новые записи разговоров Медведчука

Журналисты обнародовали новые записи разговоров Медведчука / Reuters

Журналисты обнародовали первую часть телефонных разговоров вероятно председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, на которых фигурирует его кум - глава Кремля Владимир Путин, пятый президент Петр Порошенко и боевики ОРДЛО.

Расследователи в сюжете Bihus.info уверяют, что получили десятки часов разговоров с десяти мобильных телефонов Медведчука, все из которых - на российских номерах.

По словам Дениса Бигуса, Медведчук был включен в работу с Порошенко от начала президентства, то есть, уже с июня 2014 года кум Путина регулярно посещал Администрацию президента. Согласно записями, Медведчук якобы встречался с Порошенко в любое время - хоть ночью, хоть на выходных.

"Главное - вопрос национальной безопасности доверили существу, которая боролась исключительно за интересы врага. На записях будет слышно, что он иногда жестче относился к Украине, чем даже сам Кремль.

Эти записи мы не случайно нашли на затерянном телефоне. Это записи украинских спецслужб, это очевидно. Они знали, все знали, и несмотря на это, давали Медведчуку все больше возможностей", - сказано в сюжете.

Также журналисты отмечают, что Медведчук посетил так называемую "ДНР" уже в мае 2014 года, но к тому времени его никто официально не уполномочивал на переговоры от Украины.

В одном из обнародованных разговоров с одним из главарей "ЛНР" Алексеем Карякиным, который состоялся 24 июня 2014 года, Медведчук говорит: "Ты должен знать и, возможно, знаешь. Я это все делаю по просьбе Путина и по просьбе Порошенко, но к Порошенко и к этим официальным действиям я никакого отношения не имею".

В этом же разговоре Карякин потребовал у Медведчука вернуть колонну бронетехники на Донбассе к месту дислокации, иначе она будет уничтожена. Вскоре политик сообщил ему, что Порошенко перезвонил и "сказал, что дал команду вернуть колонну на Изварино".

Читайте такжеУ Путина ответили на инициативу Киева обменять Медведчука на заключенных в РФ украинцев

Дело Медведчука – о чем сообщалось ранее: