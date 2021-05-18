"Все делаю по просьбе Путина и Порошенко": обнародованы новые записи разговоров Медведчука

Расследователи в сюжете Bihus.info уверяют, что получили десятки часов разговоров с десяти мобильных телефонов Медведчука.
Журналисты обнародовали первую часть телефонных разговоров вероятно председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, на которых фигурирует его кум - глава Кремля Владимир Путин, пятый президент Петр Порошенко и боевики ОРДЛО.
Расследователи в сюжете Bihus.info уверяют, что получили десятки часов разговоров с десяти мобильных телефонов Медведчука, все из которых - на российских номерах.
По словам Дениса Бигуса, Медведчук был включен в работу с Порошенко от начала президентства, то есть, уже с июня 2014 года кум Путина регулярно посещал Администрацию президента. Согласно записями, Медведчук якобы встречался с Порошенко в любое время - хоть ночью, хоть на выходных.
"Главное - вопрос национальной безопасности доверили существу, которая боролась исключительно за интересы врага. На записях будет слышно, что он иногда жестче относился к Украине, чем даже сам Кремль.
Эти записи мы не случайно нашли на затерянном телефоне. Это записи украинских спецслужб, это очевидно. Они знали, все знали, и несмотря на это, давали Медведчуку все больше возможностей", - сказано в сюжете.
Также журналисты отмечают, что Медведчук посетил так называемую "ДНР" уже в мае 2014 года, но к тому времени его никто официально не уполномочивал на переговоры от Украины.
В одном из обнародованных разговоров с одним из главарей "ЛНР" Алексеем Карякиным, который состоялся 24 июня 2014 года, Медведчук говорит: "Ты должен знать и, возможно, знаешь. Я это все делаю по просьбе Путина и по просьбе Порошенко, но к Порошенко и к этим официальным действиям я никакого отношения не имею".
В этом же разговоре Карякин потребовал у Медведчука вернуть колонну бронетехники на Донбассе к месту дислокации, иначе она будет уничтожена. Вскоре политик сообщил ему, что Порошенко перезвонил и "сказал, что дал команду вернуть колонну на Изварино".
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Дело Медведчука – о чем сообщалось ранее:
- 1 мая в Сети опубликовали новый разговор между людьми с голосами, похожими на Виктора Медведчука и Владислава Суркова за 2014 год.
- 8 мая в Сети опубликована аудиозапись телефонных переговоров людей, чьи голоса похожи на голоса народного депутата, главы политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь Виктора Медведчука и главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина. В ходе разговора "Медведчук" поздравляет "Пушилина" с Днем победы и днем рождения.
- 12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса - государственная измена и нарушение законов и обычаев войны.
- Печерский суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета и другими процессуальными обязанностями.