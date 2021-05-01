"Бандитов на царство": в Сеть слили новую запись разговора Медведчука и Суркова

Виктор Медведчук / УНИАН

В Сети опубликовали новый разговор между людьми с голосами, похожими на Виктора Медведчука и Владислава Суркова за 2014 год.

В обнародованной беседе собеседники обсуждают формирование Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

В частности, в разговоре Медведчук и Сурков говорили о возмущении Украины из-за необходимости ведения переговоров с боевиками.

Расшифровка разговора Медведчука и Суркова:

Медведчук : И второе – по Контактной группе. Вот ее надо собрать там, завтра или после.

: И второе – по Контактной группе. Вот ее надо собрать там, завтра или после. Сурков : Ага.

: Ага. Медведчук : А вот они заявили, что теперь будут их представители, а не руководители. И это там возмутило местное сообщество в Контактной группе.

: А вот они заявили, что теперь будут их представители, а не руководители. И это там возмутило местное сообщество в Контактной группе. Сурков : Ага, так. Какое?

: Ага, так. Какое? Медведчук : Ну, например, Кучму.

: Ну, например, Кучму. Сурков : Зубарова что ли? (Смеется).

: Зубарова что ли? (Смеется). Медведчук : Молодец! Как ты догадался? Слав, ты знаешь своих людей! (Смеется).

: Молодец! Как ты догадался? Слав, ты знаешь своих людей! (Смеется). Сурков : Да-да (Смеется).

: Да-да (Смеется). Медведчук : Ты понял, да?

: Ты понял, да? Сурков : Вить, я понял, что расстроило. Другого пути нет. Потому что они "воры и убийцы", по версии Украины, так сказать.

: Вить, я понял, что расстроило. Другого пути нет. Потому что они "воры и убийцы", по версии Украины, так сказать. Медведчук : Террористы, убийцы... (Смеется).

: Террористы, убийцы... (Смеется). Сурков : Бандиты, которых коронуют на царство.

: Бандиты, которых коронуют на царство. Медведчук : Слушай, я не знаю, как с ними раньше встречались. У меня вопросы есть.

: Слушай, я не знаю, как с ними раньше встречались. У меня вопросы есть. Сурков : Да, ну там, конечно, контакты Группы будут продолжаться. Однако они, во-первых, уполномоченных, правда, назначат и потом...

: Да, ну там, конечно, контакты Группы будут продолжаться. Однако они, во-первых, уполномоченных, правда, назначат и потом... Медведчук : Слава, я же тебе просто объяснил, что у меня есть информация (Смеется).

: Слава, я же тебе просто объяснил, что у меня есть информация (Смеется). Сурков : А я тебе не даю? Ты можешь сказать, если хочешь. Я же не тебе это объясняю. Я просто реагирую, так сказать, передаю это тем, с кем ты там общаешься. Тому…

: А я тебе не даю? Ты можешь сказать, если хочешь. Я же не тебе это объясняю. Я просто реагирую, так сказать, передаю это тем, с кем ты там общаешься. Тому… Медведчук : Ну, да. Они мне сейчас будут звонить по этому поводу. Я передам.

: Ну, да. Они мне сейчас будут звонить по этому поводу. Я передам. Сурков : У нас чистая позиция – никаких здесь влияний нет. Они сейчас назначат людей уполномоченными, будет собираться группа. Более того, мне даже шеф сказал, ты можешь тоже сказать, даже на эту группу съездить. Я съезжу.

: У нас чистая позиция – никаких здесь влияний нет. Они сейчас назначат людей уполномоченными, будет собираться группа. Более того, мне даже шеф сказал, ты можешь тоже сказать, даже на эту группу съездить. Я съезжу. Медведчук : А вообще даже тебе? Я понял.

: А вообще даже тебе? Я понял. Сурков : Поэтому пусть они там не плачут по поводу того, что там не те люди будут присутствовать в составе ополчения. Зато Слава приедет, скажи (Смеется).

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Санкции против Виктора Медведчука: