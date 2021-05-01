"Бандитов на царство": в Сеть слили новую запись разговора Медведчука и Суркова

Собеседники хихикали по поводу возмущения в Украине из-за переговоров с боевиками.
В Сети опубликовали новый разговор между людьми с голосами, похожими на Виктора Медведчука и Владислава Суркова за 2014 год.
В обнародованной беседе собеседники обсуждают формирование Трехсторонней контактной группы по Донбассу.
В частности, в разговоре Медведчук и Сурков говорили о возмущении Украины из-за необходимости ведения переговоров с боевиками.
Расшифровка разговора Медведчука и Суркова:
- Медведчук: И второе – по Контактной группе. Вот ее надо собрать там, завтра или после.
- Сурков: Ага.
- Медведчук: А вот они заявили, что теперь будут их представители, а не руководители. И это там возмутило местное сообщество в Контактной группе.
- Сурков: Ага, так. Какое?
- Медведчук: Ну, например, Кучму.
- Сурков: Зубарова что ли? (Смеется).
- Медведчук: Молодец! Как ты догадался? Слав, ты знаешь своих людей! (Смеется).
- Сурков: Да-да (Смеется).
- Медведчук: Ты понял, да?
- Сурков: Вить, я понял, что расстроило. Другого пути нет. Потому что они "воры и убийцы", по версии Украины, так сказать.
- Медведчук: Террористы, убийцы... (Смеется).
- Сурков: Бандиты, которых коронуют на царство.
- Медведчук: Слушай, я не знаю, как с ними раньше встречались. У меня вопросы есть.
- Сурков: Да, ну там, конечно, контакты Группы будут продолжаться. Однако они, во-первых, уполномоченных, правда, назначат и потом...
- Медведчук: Слава, я же тебе просто объяснил, что у меня есть информация (Смеется).
- Сурков: А я тебе не даю? Ты можешь сказать, если хочешь. Я же не тебе это объясняю. Я просто реагирую, так сказать, передаю это тем, с кем ты там общаешься. Тому…
- Медведчук: Ну, да. Они мне сейчас будут звонить по этому поводу. Я передам.
- Сурков: У нас чистая позиция – никаких здесь влияний нет. Они сейчас назначат людей уполномоченными, будет собираться группа. Более того, мне даже шеф сказал, ты можешь тоже сказать, даже на эту группу съездить. Я съезжу.
- Медведчук: А вообще даже тебе? Я понял.
- Сурков: Поэтому пусть они там не плачут по поводу того, что там не те люди будут присутствовать в составе ополчения. Зато Слава приедет, скажи (Смеется).
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Санкции против Виктора Медведчука:
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против народного депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука и его окружения.
- Ограничительные меры рассчитаны на три года, говорится в указе главый государства, опубликованном на сайте Офиса президента.
- Указ президента Зеленского вступает в силу с момента его опубликования.
Автор: Алексей Тычина