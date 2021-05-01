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"Бандитов на царство": в Сеть слили новую запись разговора Медведчука и Суркова

1 мая 2021, 04:30
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Собеседники хихикали по поводу возмущения в Украине из-за переговоров с боевиками.

Слили новую запись разговора Медведчука
Виктор Медведчук / УНИАН

В Сети опубликовали новый разговор между людьми с голосами, похожими на Виктора Медведчука и Владислава Суркова за 2014 год.

В обнародованной беседе собеседники обсуждают формирование Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

В частности, в разговоре Медведчук и Сурков говорили о возмущении Украины из-за необходимости ведения переговоров с боевиками.

Расшифровка разговора Медведчука и Суркова:

  • Медведчук: И второе – по Контактной группе. Вот ее надо собрать там, завтра или после.
  • Сурков: Ага.
  • Медведчук: А вот они заявили, что теперь будут их представители, а не руководители. И это там возмутило местное сообщество в Контактной группе.
  • Сурков: Ага, так. Какое?
  • Медведчук: Ну, например, Кучму.
  • Сурков: Зубарова что ли? (Смеется).
  • Медведчук: Молодец! Как ты догадался? Слав, ты знаешь своих людей! (Смеется).
  • Сурков: Да-да (Смеется).
  • Медведчук: Ты понял, да?
  • Сурков: Вить, я понял, что расстроило. Другого пути нет. Потому что они "воры и убийцы", по версии Украины, так сказать.
  • Медведчук: Террористы, убийцы... (Смеется).
  • Сурков: Бандиты, которых коронуют на царство.
  • Медведчук: Слушай, я не знаю, как с ними раньше встречались. У меня вопросы есть.
  • Сурков: Да, ну там, конечно, контакты Группы будут продолжаться. Однако они, во-первых, уполномоченных, правда, назначат и потом...
  • Медведчук: Слава, я же тебе просто объяснил, что у меня есть информация (Смеется).
  • Сурков: А я тебе не даю? Ты можешь сказать, если хочешь. Я же не тебе это объясняю. Я просто реагирую, так сказать, передаю это тем, с кем ты там общаешься. Тому…
  • Медведчук: Ну, да. Они мне сейчас будут звонить по этому поводу. Я передам.
  • Сурков: У нас чистая позиция – никаких здесь влияний нет. Они сейчас назначат людей уполномоченными, будет собираться группа. Более того, мне даже шеф сказал, ты можешь тоже сказать, даже на эту группу съездить. Я съезжу.
  • Медведчук: А вообще даже тебе? Я понял.
  • Сурков: Поэтому пусть они там не плачут по поводу того, что там не те люди будут присутствовать в составе ополчения. Зато Слава приедет, скажи (Смеется).

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Санкции против Виктора Медведчука:

  • Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против народного депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука и его окружения.
  • Ограничительные меры рассчитаны на три года, говорится в указе главый государства, опубликованном на сайте Офиса президента.
  • Указ президента Зеленского вступает в силу с момента его опубликования.
Виктор Медведчук Владислав Сурков новости Донбасса
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