Всьому виною патрульний: під Харковом коп помахом жезла влаштував аварію

Патрульний зупиняв порушника ПДР / Скріншот

У Пісочині на Харківщині сталася "курйозне" ДТП. Патрульний змахнув жезлом, щоб зупинити авто порушника ПДР, але випадково влаштував аварію.

Відео інциденту з'явилося в Telegram-каналі "Труха".

На кадрах видно, як поліцейський помахом жезлу дає команду водієві-порушнику зупинитися. Той починає з'їжджати на узбіччя і врізається в інше авто, що мчить на шаленій швидкості.

У коментарях люди почали звинувачувати копа, адже він зупиняв авто, яке рухалося в другому ряду.

Нагадаємо, у Хмельницькій області на величезній швидкості зіткнулися два легковики - Dacia Logan і Mersedes. В результаті ДТП загинули три людини, в тому числі і 3-річна дитина. Винуватець аварії - інспектор патрульної поліції Хмельницького.

Також раніше в селі Мохнатин Новобілоуської ОТГ сталася моторошна ДТП. Легковий автомобіль в'їхав в приватний будинок. У ДТП загинули двоє чоловіків. Аварія сталася ввечері. Дівчина 2003 року народження, яка керувала транспортним засобом, не впоралася з керуванням. Згодом машина влетіла в приватний будинок.