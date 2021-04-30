Спливли нові імена у справі про викрадення скандального судді-втікача Чауса

Микола Чаус / УНІАН

З'ясувалися імена ще чотирьох українців, імовірно причетних до викрадення колишнього українського судді, який втік до Молдови Миколи Чауса.

Як йдеться у розслідуванні RiSE Moldova, очевидно викрадачі виїхали до Молдови під вигаданими іменами.

У матеріалі наголошується, що за 10 днів до викрадення Чауса через пункт пропуску Тудора з боку Одеської області рейсовим автобусом в'їхали громадяни України - 33-річний Олексій Нечаєв і 36-річний Олексій Сотников.

Через кілька днів цим же шляхом на рейсовому автобусі прибули ще двоє українців-24-річний Андрій Бородінов і 50-річний Сергій Гончар.

Згодом правоохоронні органи Молдови встановили, що вони обидва жили в тому ж готелі в Кишиневі в сусідніх номерах, а Гончар розрахувався готівкою за обидві кімнати.

3 квітня, через шість годин після викрадення судді, Нечаєв, Сотников і Бородінов виїхали з Молдови рейсовим автобусом, знову через пункт Тудора.

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Справа Миколи Чауса: