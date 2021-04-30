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Спливли нові імена у справі про викрадення скандального судді-втікача Чауса

30 квітня 2021, 14:24

Відразу після викрадення судді українці виїхали з Молдови рейсовим автобусом.

Нові подробиці викрадення Чауса
Микола Чаус / УНІАН

З'ясувалися імена ще чотирьох українців, імовірно причетних до викрадення колишнього українського судді, який втік до Молдови Миколи Чауса.

Як йдеться у розслідуванні RiSE Moldova, очевидно викрадачі виїхали до Молдови під вигаданими іменами.

У матеріалі наголошується, що за 10 днів до викрадення Чауса через пункт пропуску Тудора з боку Одеської області рейсовим автобусом в'їхали громадяни України - 33-річний Олексій Нечаєв і 36-річний Олексій Сотников.

Через кілька днів цим же шляхом на рейсовому автобусі прибули ще двоє українців-24-річний Андрій Бородінов і 50-річний Сергій Гончар.

Згодом правоохоронні органи Молдови встановили, що вони обидва жили в тому ж готелі в Кишиневі в сусідніх номерах, а Гончар розрахувався готівкою за обидві кімнати.

3 квітня, через шість годин після викрадення судді, Нечаєв, Сотников і Бородінов виїхали з Молдови рейсовим автобусом, знову через пункт Тудора.

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Справа Миколи Чауса:

  • В Україні суддю Чауса підозрюють в отриманні хабара у розмірі 150 тисяч доларів у серпні 2016 року. Хабар суддя закопав в городі в банках. Заарештувати Чауса не вийшло, так як парламент не зміг оперативно розглянути це питання.
  • У листопаді 2016 року суддю оголосили в міжнародний розшук, після чого той нелегально перетнув кордон Молдови і здався молдавській владі.
  • У жовтні 2017 Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила Чауса від посади, а 28 Листопада 2017 - звільнила з посади судді.
  • У середині березня 2021 року Молдова остаточно відмовила Чаусу в політичному притулку. Це рішення оскарженню не підлягає.
  • Після цього в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що Україна вимагатиме екстрадиції судді Чауса з Молдови.
  • У квітні міністр внутрішніх справ Молдови Павло Войку заявляє про викрадення Чауса. За словами міністра, викрадення скоїли іноземні громадяни, які виїхали з Молдови в Україну.
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