Спливли нові імена у справі про викрадення скандального судді-втікача Чауса

Відразу після викрадення судді українці виїхали з Молдови рейсовим автобусом.
З'ясувалися імена ще чотирьох українців, імовірно причетних до викрадення колишнього українського судді, який втік до Молдови Миколи Чауса.
Як йдеться у розслідуванні RiSE Moldova, очевидно викрадачі виїхали до Молдови під вигаданими іменами.
У матеріалі наголошується, що за 10 днів до викрадення Чауса через пункт пропуску Тудора з боку Одеської області рейсовим автобусом в'їхали громадяни України - 33-річний Олексій Нечаєв і 36-річний Олексій Сотников.
Через кілька днів цим же шляхом на рейсовому автобусі прибули ще двоє українців-24-річний Андрій Бородінов і 50-річний Сергій Гончар.
Згодом правоохоронні органи Молдови встановили, що вони обидва жили в тому ж готелі в Кишиневі в сусідніх номерах, а Гончар розрахувався готівкою за обидві кімнати.
3 квітня, через шість годин після викрадення судді, Нечаєв, Сотников і Бородінов виїхали з Молдови рейсовим автобусом, знову через пункт Тудора.
читайте такожЗ'явилася нова версія викрадення в Молдові скандального судді-втікача Чауса
Справа Миколи Чауса:
- В Україні суддю Чауса підозрюють в отриманні хабара у розмірі 150 тисяч доларів у серпні 2016 року. Хабар суддя закопав в городі в банках. Заарештувати Чауса не вийшло, так як парламент не зміг оперативно розглянути це питання.
- У листопаді 2016 року суддю оголосили в міжнародний розшук, після чого той нелегально перетнув кордон Молдови і здався молдавській владі.
- У жовтні 2017 Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила Чауса від посади, а 28 Листопада 2017 - звільнила з посади судді.
- У середині березня 2021 року Молдова остаточно відмовила Чаусу в політичному притулку. Це рішення оскарженню не підлягає.
- Після цього в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що Україна вимагатиме екстрадиції судді Чауса з Молдови.
- У квітні міністр внутрішніх справ Молдови Павло Войку заявляє про викрадення Чауса. За словами міністра, викрадення скоїли іноземні громадяни, які виїхали з Молдови в Україну.