Всплыли новые имена в деле о похищении скандального судьи-беглеца Чауса

Сразу после похищения судьи украинцы выехали из Молдовы рейсовым автобусом.
Выяснились имена еще четверых украинцев, предположительно причастных к похищению сбежавшего в Молдову бывшего украинского судьи Николая Чауса.
Как говорится в расследовании RiSE Moldova, очевидно похитители выехали в Молдову под вымышленными именами.
В материале отмечается, что за 10 дней до похищения Чауса через пункт пропуска Тудора со стороны Одесской области рейсовым автобусом въехали граждане Украины - 33-летний Алексей Нечаев и 36-летний Алексей Сотников.
Через несколько дней этим же путем на рейсовом автобусе прибыли еще двое украинцев - 24-летний Андрей Бородинов и 50-летний Сергей Гончар.
Впоследствии правоохранительные органы Молдовы установили, что они оба жили в том же отеле в Кишиневе в соседних номерах, а Гончар рассчитался наличными за обе комнаты.
3 апреля, через шесть часов после похищения судьи, Нечаев, Сотников и Бородинов выехали из Молдовы рейсовым автобусом, снова через пункт Тудора.
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Дело Николая Чауса:
- В Украине судью Чауса подозревают в получении взятки в размере 150 тысяч долларов в августе 2016 года. Взятку судья закопал в огороде в банках. Арестовать Чауса не получилось, так как парламент не смог оперативно рассмотреть этот вопрос.
- В ноябре 2016 судью объявили в международный розыск, после чего тот нелегально пересек границу Молдовы и сдался молдавским властям.
- В октябре 2017 Высший совет правосудия временно отстранил Чауса от должности, а 28 ноября 2017 - уволил с должности судьи.
- В середине марта 2021 года Молдова окончательно отказала Чаусу в политическом убежище. Это решение обжалованию не подлежит.
- После этого в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что Украина будет требовать экстрадиции судьи Чауса из Молдовы.
- В апреле министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заявляет о похищении Чауса. По словам министра, похищение совершили иностранные граждане, выехавшие из Молдовы в Украину.