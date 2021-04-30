Всплыли новые имена в деле о похищении скандального судьи-беглеца Чауса

Николай Чаус / УНИАН

Выяснились имена еще четверых украинцев, предположительно причастных к похищению сбежавшего в Молдову бывшего украинского судьи Николая Чауса.

Как говорится в расследовании RiSE Moldova, очевидно похитители выехали в Молдову под вымышленными именами.

В материале отмечается, что за 10 дней до похищения Чауса через пункт пропуска Тудора со стороны Одесской области рейсовым автобусом въехали граждане Украины - 33-летний Алексей Нечаев и 36-летний Алексей Сотников.

Через несколько дней этим же путем на рейсовом автобусе прибыли еще двое украинцев - 24-летний Андрей Бородинов и 50-летний Сергей Гончар.

Впоследствии правоохранительные органы Молдовы установили, что они оба жили в том же отеле в Кишиневе в соседних номерах, а Гончар рассчитался наличными за обе комнаты.

3 апреля, через шесть часов после похищения судьи, Нечаев, Сотников и Бородинов выехали из Молдовы рейсовым автобусом, снова через пункт Тудора.

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Дело Николая Чауса: