Спалах COVID-19 у вересні-жовтні і карантинні штрафи: в РНБО попередили про небезпеку Дельти

В РНБО пропонують посилити контроль над дотриманням карантину в Україні / УНІАН

Різке зростання кількості заражень COVID-19 відбудеться через повернення людей з відпусток. Причиною тому є циркуляція коронавірусу Дельта у північних і західних сусідів України. Вже у вересні – на початку жовтня можливий новий спалах вірусної інфекції, спровокований індійським штамом. У зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації слід посилити контроль за карантином і впровадити штрафи за порушення масочного режиму. Про це заявив голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО Сергій Комісаренко.

Як повідомляє Obozrevatel, він розповів про те, що кількість хворих на коронавірус зросте через поширення Дельти в сусідніх країнах і повернення людей з відпусток.

"Ми припускаємо збільшення кількості людей, які будуть інфіковані, у зв'язку з тим, що у наших сусідів і з півночі, і з заходу поширюється варіант Дельта. Я думаю, ми можемо передбачити суттєве збільшення і у нас. Особливо тоді, коли люди повертатимуться після відпусток", - сказав Комісаренко.

За його словами, вже у вересні – на початку жовтня може статися новий спалах COVID-19. Хворих на коронавірус стане набагато більше. Ймовірно сплеск буде спровоковано індійським штамом Дельта.

"Я дуже не хотів би, але на жаль можна припустити, що десь у вересні, на початку жовтня можливий вибух - значне збільшення кількості людей, які будуть інфіковані. Ми повинні розуміти, що ймовірно це буде новий варіант штаму, тобто Дельта, перебіг якого значно важчий. Ми повинні зробити все, щоб цього не було", - зазначив Комісаренко.

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Також він додав, що державі слід посилити контроль за носінням масок у закритих приміщеннях. Це одна з головних вимог протиепідемічних обмежень, яку багато де не дотримується. Порушників слід штрафувати.читайте такожУкраїні загрожує спалах COVID-19 вже у серпні: названо два головних сценарії

"Людей, які не хочуть носити маски, треба просто видаляти з магазину. Я думаю, що можна було б повернути штрафи. Це б дуже добре дисциплінувало", - підкреслив Сергій Комісаренко.

Боротьба зі штамом Дельта в Україні

Рада національної безпеки і оборони раніше доручила Міністерству охорони здоров'я підготувати комплекс заходів з протидії поширенню штаму коронавірусу Дельта в Україні.

В Україні змінили правила в'їзду в країну. Відтепер при перетині українського кордону і громадянам, і іноземцям, знову потрібно пред'являти негативний ПЛР-тест. Українці та іноземні громадяни, які приїжджають на територію держави з Росії та Індії, будуть відправлені на двотижневу самоізоляцію. Причому перервати її достроково не можна навіть з негативним тестом на коронавірус.

Народний депутат від Слуги народу Олександр Качура 3 серпня попередив про те, що наприкінці літа або у вересні в Україні можуть впровадити локальний локдаун на окремих територіях. Восени може бути запущено новий загальнонаціональний посилений карантин.