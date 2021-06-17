Зустріч Байдена і Путіна: Арестович пояснив мету американо-російського саміту

16 червня відбулася зустріч Джо Байдена і Володимира Путіна в Женеві / Фото Reuters

Лідери США та Росії Джо Байден і Володимир Путін зустрілися в Женеві не для ухвалення конкретних рішень, а лише щоби "пристрілятися" один до одного.

Таку думку озвучив радник української делегації в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу Олексій Арестович, передає Україна 24. За його словами, ця зустріч з самого спочатку не повинна була нічого вирішити

"Путін сказав хорошу річ - він сказав, що про Україну говорили "мазком". А "мазок" беруть, коли потрібно встановити діагноз. Вони з Путіним зустрілися просто, щоби подивитися один на одного і зрозуміти деякі речі. Найголовніша з цих речей - а де межа у людини, яка стратегічна позиція приймається", - пояснив Арестович.

Він додав, що Байден "ставив морально-ціннісний акцент насамперед", тоді як Путін "говорив про прагматизм".

Арестович вважає, що стратегія Байдена по відношенню до Росії буде вироблятися впродовж декількох місяців після зустрічі.

"Що стосується України, то найбільше чекали на формулювання щодо "мінських" відносин. Путін каже, що нібито Байден сказав, що "мінські" відносини є основою. А Байден каже, що ми говорили про "мінські" відносини, і у нас різні підходи. Нічого не вирішено насправді. Вони "пристрілялися" один до одного, рішення не ухвалювалися", - вважає Арестович.

Зустріч Байдена і Путіна

16 червня відбулася зустріч президентів США та Росії – Джо Байдена і Володимира Путіна в Женеві.

За підсумками зустрічі Путін розповів, що під час переговорів було порушено питання вступу України до НАТО. За його словами, цього питання торкнулися "мазком". Також Путін заявив, що Байден підтримав Мінські угоди.

Президент США Джо Байден під час пресконференції за підсумками зустрічі з Путіним заявив, що сторони говорили про непохитну рішучість США захищати суверенітет і територіальну цілісність України.

"Ми обговорили Мінські домовленості. Він (Путін, - ред.) не суперечив мені, але, звичайно, відмінності були", - зазначив глава Білого дому.