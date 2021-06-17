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Встреча Байдена и Путина: Арестович объяснил цель американо-российского саммита

17 июня 2021, 06:44
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Президенты США и России "пристрелялись" друг к другу. Встреча изначально не должна была ничего решить.

Байден, Путин
16 июня состоялась встреча Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве / Фото Reuters

Лидеры США и России Джо Байден и Владимир Путин встречались в Женеве не для принятия конкретных решений, а только чтобы "пристреляться" друг к другу.

Такое мнение озвучил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по вопросам Донбасса Алексей Арестович, передает Украина 24. По его словам, эта встреча изначально не должна была ничего решить

"Путин сказал хорошую вещь - он сказал, что об Украине говорили "мазком". А "мазок" берут, когда нужно установить диагноз. Они с Путиным встретились просто, чтобы посмотреть друг на друга и понять некоторые вещи. Самая главная из этих вещей - а где предел у человека, какая стратегическая позиция принимается", - объяснил Арестович.

Он добавил, что Байден "ставил морально-ценностный акцент прежде всего", тогда как Путин "говорил о прагматизме".

Арестович считает, что стратегия Байдена по отношению к России будет вырабатываться в течение нескольких месяцев после встречи.

"Что касается Украины, то больше всего ждали формулировки относительно "минских" отношений. Путин говорит, что якобы Байден сказал, что "минские" отношения являются основой. А Байден говорит, что мы говорили о "минских" отношениях, и у нас разные подходы. Ничего не решено на самом деле. Они "пристрелялись" друг к другу, решения не принимались", - считает Арестович.

Встреча Байдена и Путина

16 июня состоялась встреча президентов США и России – Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве.

По итогам встречи Путин рассказал, что во время переговоров был затронут вопрос вступления Украины в НАТО. По его словам, этот вопрос затронули "мазком". Также Путин заявил, что Байден поддержал минские соглашения.

Президент США Джо Байден во время пресс-конференции по итогам встречи с Путиным заявил, что стороны говорили о непоколебимой решимости США защищать суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Мы обсудили минские договоренности. Он (Путин, - ред.) не перечил мне, но, конечно, различия были", - отметил глава Белого дома.

Владимир Путин Джо Байден Алексей Арестович новости Украины и мира
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