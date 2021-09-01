Зустріч Зеленського і Байдена: у Білому домі розповіли про домовленості з Україною

Володимир Зеленський / Офіс президента

У Білому домі спрогнозували найважливіші домовленості, яких можуть досягти Володимир Зеленський і Джо Байден під час зустрічі 1 вересня.

Зокрема, президенти можуть оголосити про відновлення Комісії стратегічного партнерства.

Як повідомляє пресслужба Білого дому, в окремому блоці домовленостей йтиметься про питання оборони. Зокрема, Байден оголосить про схвалення нового пакету допомоги Україні на суму 60 мільйонів доларів.

Крім того, Міноборони підпише стратегічну оборонну рамкову угоду. Його метою є посилити співпрацю України та США з низки актуальних питань.

Зокрема:

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безпеки в Чорному морі;

обміну кібернетичною інформацією та даними, отриманими від розвідки;

подальшої підтримки України на тлі російської агресії.

Зеленський і Байден також обговорять шляхи подолання кліматичної кризи. Крім того, йтиметься про зміцнення енергетичної безпеки України.

"Метою цього діалогу є залучення інвестицій в енергетичну безпеку шляхом реформ, скорочення викидів парникових газів, розгляду інших ініціатив щодо зміни клімату і подальше усунення наслідків впливу Північного потоку-2", – зазначили в Білому домі.

Крім того, США надасть українській стороні понад 12 мільйонів на боротьбу з коронавірусом.

Також пресслужбі Офісу президента оприлюднили порядок другого дня візиту президента України Володимира Зеленського до Вашинтона.

Зустріч Зеленського з представниками американського бізнесу. Серед гостей - керівники Bechtel, CitiBank, JP Morgan, Lockheed Martin та інші.

Потім разом з першою леді відвідування арлінгтонського кладовища і музею Голокосту.

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"Приблизно о 14:00 по Вашингтону почнеться довгоочікувана зустріч з Джо Байденом. У складі делегацій і тет-а-тет", - повідомив прессекретар.

Потім у Капітолії зустріч з представниками Конгресового українського кокусу.

І в укладенні візиту Зеленський з дружиною візьмуть участь у відкритті Українського дому.

Як повідомляв Главред, офіційна зустріч президента України Володимира Зеленського і глави Білого дому Джо Байдена призначена на 14:00 (21:00 за Києвом).

Джо Байден має намір висловити "незмінну підтримку" Штатами суверенітету і територіальної цілісності України в умовах "продовження Росією агресії в Криму і на Донбасі".

При цьому в графіку Байдена не йдеться про спільну прес-конференцію за підсумками зустрічі. Результати саміту кожен з лідерів коментуватиме окремо.