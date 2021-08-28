Зустріч Зеленського і Байдена: у Білому домі уточнили дату саміту і теми переговорів

Байден і Зеленський зустрінуться 31 серпня / колаж УНІАН

Зустріч президентів України та США - Володимира Зеленського та Джо Байдена - відбудеться 31 серпня.

Саміт не переноситимуть через ситуацію в Афганістані, заявила на брифінгу прессекретарка Білого дому Джен Псакі. Вона також озвучила головні теми, які обговорять під час зустрічі глави держав.

"Наступного тижня президент Джо Байден зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі. Буде висловлено підтримку суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям російської агресії на Донбасі та в Криму", – зазначила Псакі.

Крім того, Зеленський і Байден обговорять взаємну співпрацю у сфері енергетичної безпеки. Також Білий дім підтримає Зеленського в боротьбі з корупціонерами і реалізації реформ, заснованих на демократичних цінностях.

Нагадаємо, 21 серпня глава МЗС Дмитро Кулеба поговорив телефоном із заступником Державного секретаря США Вікторією Нуланд - сторони обговорили низку питань, зокрема підготовку візиту українського президента до Вашингтона.

До слова, за даними ЗМІ, візит Зеленського в Вашингтон не буде обмежений лише американською столицею. Повідомлялося, що глава держави відвідає Чикаго і Сан-Франциско.

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