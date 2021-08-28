Зустріч Зеленського і Байдена: у Білому домі уточнили дату саміту і теми переговорів

Лідери держав зустрінуться 31 серпня. Саміт не переноситимуть через ситуацію в Афганістані, заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.
Зустріч президентів України та США - Володимира Зеленського та Джо Байдена - відбудеться 31 серпня.
Саміт не переноситимуть через ситуацію в Афганістані, заявила на брифінгу прессекретарка Білого дому Джен Псакі. Вона також озвучила головні теми, які обговорять під час зустрічі глави держав.
"Наступного тижня президент Джо Байден зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі. Буде висловлено підтримку суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям російської агресії на Донбасі та в Криму", – зазначила Псакі.
Крім того, Зеленський і Байден обговорять взаємну співпрацю у сфері енергетичної безпеки. Також Білий дім підтримає Зеленського в боротьбі з корупціонерами і реалізації реформ, заснованих на демократичних цінностях.
Нагадаємо, 21 серпня глава МЗС Дмитро Кулеба поговорив телефоном із заступником Державного секретаря США Вікторією Нуланд - сторони обговорили низку питань, зокрема підготовку візиту українського президента до Вашингтона.
До слова, за даними ЗМІ, візит Зеленського в Вашингтон не буде обмежений лише американською столицею. Повідомлялося, що глава держави відвідає Чикаго і Сан-Франциско.
Переговори Зеленського і Байдена - про що раніше писав Главред:
- Офіційну заяву про запрошення президента України Володимира Зеленського приїхати з візитом до Вашингтона в Білому домі зробили 21 липня.
- Одними з головних тем переговорів лідерів України і США стануть питання газопроводу Північний потік-2 і проблема врегулювання збройного конфлікту на Донбасі.
- Очікується, що переговори Зеленського і Байдена можуть пройти на підвищених тонах через невдоволення Києва угодою США і Німеччини щодо Північного потоку-2.
- Зеленський раніше заявляв, що на зустрічі з Байденом у США він має намір попросити американського президента взяти участь у переговорах щодо Донбасу.