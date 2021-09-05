Вступ України до НАТО: у Путіна заговорили про загрозу для РФ

У РФ розглядають вступ України до НАТО як загрозу / УНІАН

Прагнення України вступити у НАТО є безпосередньою загрозою для Росії, заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Як підкреслив він в ефірі пропагандистського каналу Росія 1, для РФ загрозою є і те, що Сполучені Штати Америки готові обговорювати це питання.

"Зеленський каже:"Ми хочемо, ми прагнемо в НАТО". Американці кажуть:"Прекрасно, є певні умови, виконуйте, і ми з розпростертими обіймами будемо вас чекати". Це для Росії безпосередня загроза. Це потенційно майбутнє наближення військової інфраструктури НАТО до наших кордонів", - сказав представник Кремля.

Пєсков додав, що Путін "докладатиме зусиль", щоб "історичні землі Росії" не використовувалися проти неї самої.

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Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про те, що під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом лідери двох держав приділили значну увагу питанню членства України в НАТО.

За його словами, Україна усвідомлює роль США в НАТО і тому розраховує на допомогу американських партнерів у прискоренні євроатлантичної інтеграції України.