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Вступление Украины в НАТО: у Путина заговорили об угрозе для РФ

5 сентября 2021, 14:45
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В РФ опасаются приближением военной инфраструктуры НАТО к своим границам.

НАТО
В РФ рассматривают вступление Украины в НАТО как угрозу / УНИАН

Стремление Украины вступить в НАТО является непосредственной угрозой для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как подчеркнул он в эфире пропагандистского канала Россия 1, для РФ угрозой является и то, что Соединенные Штаты Америки готовы обсуждать этот вопрос.

"Зеленский говорит:"Мы хотим, мы стремимся в НАТО". Американцы говорят: "Прекрасно, есть определенные условия, выполняйте, и мы с распростертыми объятиями будем вас ждать". Это для России непосредственная угроза. Это потенциально будущее приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам", - сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что Путин "будет прилагать усилия", чтобы "исторические земли России" не использовались против нее самой.

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Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом лидеры двух государств уделили значительное внимание вопросу членства Украины в НАТО.

По его словам, Украина осознает роль США в НАТО и поэтому рассчитывает на помощь американских партнеров в ускорении евроатлантической интеграции Украины.

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