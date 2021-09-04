Вступление Украины в НАТО: Кулеба рассказал, что Байден пообещал Зеленскому

Встреча Владимира Зеленского с Джо Байденом / Фото president.gov.ua

Во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом лидеры двух государств уделили значительное внимание вопросу членства Украины в НАТО, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Как рассказал он в интервью РБК-Украина, о конкретных сроках членства Украины в НАТО речь не шла.

"Американский лидер повторил позицию, заявленную членами Альянса в брюссельском коммюнике июньского саммита НАТО. Соединенные Штаты поддерживают евроатлантические стремления Украины", - подчеркнул глава МИД Украины.

По его словам, Украина осознает роль США в НАТО и поэтому рассчитывает на помощь американских партнеров в ускорении евроатлантической интеграции Украины.

Глава украинского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что американская сторона положительно отметила принятие новой стратегии оборонной промышленности, показала готовность к углублению сотрудничества в рамках ЕОР и дальнейшего воплощения трансформаций для приведения ВСУ к стандартам и принципам НАТО.

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Он добавил, что у Украины есть поддержка со стороны США для того, чтобы пройти путь евроатлантической интеграции.

"Безусловно, мы должны работать с теми европейскими странами, которые, когда речь идет о несвоевременности нашего членства в НАТО, своими заявлениями о недостаточности реформ в Украине скрывают банальное нежелание раздражать Россию", - резюмировал Кулеба.

Визит Зеленского в США

Напомним, 1 сентября Владимир Зеленский провел первую личную встречу с президентом США Джо Байденом. По его словам, переговоры были продуктивными, но "не всегда в солнечной атмосфере". Президент Украины назвал их "мужским разговором" и раскрыл детали.

Отметим, лидеры государств перед началом встречи выступили с короткими речами перед прессой, но по итогам переговоров совместной пресс-конференции Зеленского и Байдена не было.

Украина и Соединенные Штаты Америки сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве между государствами. Партнерство будет охватывать ряд важных сфер.