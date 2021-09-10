Вступ України до НАТО: Зеленський поскаржився на відсутність прямої позиції США

Володимир Зеленський впевнений, що Україна готова до вступу в Альянс / Reuters

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що без нашої країни в складі НАТО Альянс зазнає втрат, а Європейський союз – послабиться. Також глава держави заявив, що під час свого візиту до США не отримав прямої відповіді від Джо Байдена щодо членства України в НАТО.

"Так, ми не отримали прямої позиції по НАТО. У нас була важлива зустріч, США мають з Україною довгі роки існування відносин, вважаю, що вони зараз кращі, ніж були", - зазначив Зеленський під час виступу на форумі Ялтинської європейської стратегії, пише " РБК Україна ".

читайте такожБайден запевнив, що США підтримують прагнення України до НАТОВодночас президент упевнений, що Україна готова до вступу в Альянс за багатьма параметрами.

"Моя позиція проста - ми готові до НАТО: рівню армії, фахівців, реформи, які ми проводимо потрібні, перш за все. Ми не отримуємо на що розраховуємо? Так, ми цього не отримуємо, але ми цього не просимо. Нам здається, що ми потрібні НАТО, нам здається, що без України міцного Європейського Союзу не буде. Я вважаю, що без України НАТО буде втрачати, а ЄС без України буде слабнути", - заявив Зеленський.

Раніше ми повідомляли, що депутати Верховної Ради провалили голосування за звернення до Конгресу США в рамках клопотання про визнання її союзником поза НАТО - "за" було віддано тільки 24 голоси. "Проти" проголосував 1 депутат, а ось "утрималися" 163 народні обранці.

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