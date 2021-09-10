Вступление Украины в НАТО: Зеленский посетовал на отсутствие прямой позиции США

Владимир Зеленский уверен, что Украина готова ко вступлению в Альянс / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что без нашей страны в составе НАТО Альянс будет нести потери, а Европейский союз – ослабнет. В то же время глава государства заявил, что во время своего визита в США не получил прямого ответа от Джо Байдена относительно членства Украины в НАТО.

"Да, мы не получили прямой позиции по НАТО. У нас была важная встреча, США имеют с Украиной долгие годы существования отношений, считаю, что они сейчас лучше, чем были", — отметил Зеленский во время выступления на форуме Ялтинской европейской стратегии, пишет " РБК Украина ".

Читайте такжеБайден заверил, что США поддерживают стремление Украины в НАТОВ то же время президент уверен, что Украина готова ко вступлению в Альянс по многим параметрам.

"Моя позиция проста - мы готовы к НАТО: уровню армии, специалистов, реформы, которые мы проводим нужны, прежде всего. Мы не получаем на что рассчитываем? Да, мы этого не получаем, но мы этого не просим. Нам кажется, что мы нужны НАТО, нам кажется, что без Украины прочного Европейского союза не будет. Я считаю, что без Украины НАТО будет терять, ЕС без Украины будет сильнее слабнуть", — заявил Зеленский.

Ранее мы сообщали, что депутаты Верховной Рады провалили голосование за обращение к Конгрессу США в рамках ходатайства о признании ее союзником вне НАТО - "за" было отдано только 24 голоса. "Против" проголосовал 1 депутат, а вот "воздержались" целых 163 народных избранника.

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