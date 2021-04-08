ЗСУ сміливо відповіли на мілітаризацію Росією анексованого Криму

У Херсонській області стартували військові навчання / УНІАН

У Херсонській області стартували 10-денні навчальні збори територіальної оборони, на яких мають намір сформувати вісім підрозділів із понад 4 тисяч військовослужбовців, заявив голова Херсонської ОДА Сергій Козир, пише Крим.Реалія.

Він пояснив, що збори вирішили провести у відповідь на подальшу мілітаризацію окупованого Росією Криму, а також на стягування російських військ до кордону з Україною.

"Головнокомандувачем Збройних сил України прийнято рішення про проведення позапланових навчальних зборів 124 окремої бригади ТрО на території нашої області з 7 до 16 квітня", - повідомив Козир.

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Він додав, що під час зборів сформують окремий стрілецький батальйон, окрему бригаду територіальної оборони у складі управління і 6 окремих батальйонів.

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