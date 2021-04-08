ЗСУ сміливо відповіли на мілітаризацію Росією анексованого Криму

Збори вирішили провести у відповідь на подальшу мілітаризацію окупованого Росією Криму.
У Херсонській області стартували 10-денні навчальні збори територіальної оборони, на яких мають намір сформувати вісім підрозділів із понад 4 тисяч військовослужбовців, заявив голова Херсонської ОДА Сергій Козир, пише Крим.Реалія.
Він пояснив, що збори вирішили провести у відповідь на подальшу мілітаризацію окупованого Росією Криму, а також на стягування російських військ до кордону з Україною.
"Головнокомандувачем Збройних сил України прийнято рішення про проведення позапланових навчальних зборів 124 окремої бригади ТрО на території нашої області з 7 до 16 квітня", - повідомив Козир.
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Він додав, що під час зборів сформують окремий стрілецький батальйон, окрему бригаду територіальної оборони у складі управління і 6 окремих батальйонів.
Ситуація на Донбасі - про що раніше повідомляв Главред:
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня заявив, що Росія проводить заходи щодо стягування військ до кордонів України. Росіяни пояснюють свої дії перекиданням військових сил в рамках підготовки до військових навчань Захід-2021.
- Спікер Кремля Дмитро Пєсков 2 квітня звинуватив Україну в провокаціях на Донбасі і заявив, що ситуація в регіоні стала "вельми лякаючою". За його словами, РФ вживе заходів у тому випадку, якщо Північноатлантичний альянс посилить свої війська навколо України.
- Нардеп від фракції Голос Роман Костенко вважає, що на даний момент немає ризику військового нападу Росії на Україну. Однак якщо такий сценарій стане можливим, російські війська підуть не через Донбас, так як цей регіон є найбільш захищеною українською територією.