ВСУ смело ответили на милитаризацию Россией аннексированного Крыма

Собрание решили провести в ответ на дальнейшую милитаризацию оккупированного Россией Крыма.
В Херсонской области стартовали 10-дневные учебные сборы территориальной обороны, на которых намерены сформировать восемь подразделений из более 4 тысяч военнослужащих, заявил глава Херсонской ОГА Сергей Козырь, пишет Крым.Реалии.
Он пояснил, что собрание решили провести в ответ на дальнейшую милитаризацию оккупированного Россией Крыма, а также на стягивание российских войск к границе с Украиной.
"Главнокомандующим Вооруженных сил Украины принято решение о проведении внеплановых учебных сборов 124 отдельной бригады ТрО на территории нашей области с 7 до 16 апреля", - сообщил Козырь.
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Он добавил, что в ходе собрания сформируют отдельный стрелковый батальон, отдельную бригаду территориальной обороны в составе управления и 6 отдельных батальонов.
Ситуация на Донбассе - о чем ранее сообщал Главред:
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта заявил, что Россия проводит мероприятия по стягиванию войск к границам Украины. Россияне объясняют свои действия переброской военных сил в рамках подготовки к военным учениям Запад-2021.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков 2 апреля обвинил Украину в провокациях на Донбассе и заявил, что ситуация в регионе стала "весьма пугающей". По его словам, РФ примет меры в том случае, если Североатлантический альянс усилит свои войска вокруг Украины.
- Нардеп от фракции Голос Роман Костенко считает, что на данный момент нет риска военного нападения России на Украину. Однако если такой сценарий станет возможным, российские войска пойдут не через Донбасс, так как этот регион является наиболее защищенной украинской территорией.