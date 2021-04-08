ВСУ смело ответили на милитаризацию Россией аннексированного Крыма

В Херсонской области стартовали военные учения / УНИАН

В Херсонской области стартовали 10-дневные учебные сборы территориальной обороны, на которых намерены сформировать восемь подразделений из более 4 тысяч военнослужащих, заявил глава Херсонской ОГА Сергей Козырь, пишет Крым.Реалии.

Он пояснил, что собрание решили провести в ответ на дальнейшую милитаризацию оккупированного Россией Крыма, а также на стягивание российских войск к границе с Украиной.

"Главнокомандующим Вооруженных сил Украины принято решение о проведении внеплановых учебных сборов 124 отдельной бригады ТрО на территории нашей области с 7 до 16 апреля", - сообщил Козырь.

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Он добавил, что в ходе собрания сформируют отдельный стрелковый батальон, отдельную бригаду территориальной обороны в составе управления и 6 отдельных батальонов.

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