В США обратились к Украине из-за агрессии РФ на Донбассе

Госдеп США сделал заявление из-за эскалации на Донбассе / Reuters

Вашингтон поддерживает сдержанную и ответственную позицию Украины на фоне эскалации российской агрессии. Как заявил заместитель помощника Госсекретаря США Джордж Кент, США призывают Киев продолжать этот подход.

"Россия совершает шаги, которые усиливают обеспокоенность. Украина же до сих пор была сдержанной и ответственной, и мы призываем украинских лидеров продолжать этот подход", - сказал Кент на онлайн-конференции, которую организовал Американско-украинский деловой совет.

Представитель Госдепа также выразил обеспокоенность накоплением российских сил возле украинской границы, а также отправкой Россией своих военных кораблей в Черное море под видом учений.

Беспокойство у Вашингтона, по словам Кента, также вызывает агрессивная кампании дезинформации со стороны России, в частности заявления пресс-секретаря Кремля и главы российского МИД.

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