В США обратились к Украине из-за агрессии РФ на Донбассе

США поддерживают позицию Украины по эскалации агрессии России.
Вашингтон поддерживает сдержанную и ответственную позицию Украины на фоне эскалации российской агрессии. Как заявил заместитель помощника Госсекретаря США Джордж Кент, США призывают Киев продолжать этот подход.
"Россия совершает шаги, которые усиливают обеспокоенность. Украина же до сих пор была сдержанной и ответственной, и мы призываем украинских лидеров продолжать этот подход", - сказал Кент на онлайн-конференции, которую организовал Американско-украинский деловой совет.
Представитель Госдепа также выразил обеспокоенность накоплением российских сил возле украинской границы, а также отправкой Россией своих военных кораблей в Черное море под видом учений.
Беспокойство у Вашингтона, по словам Кента, также вызывает агрессивная кампании дезинформации со стороны России, в частности заявления пресс-секретаря Кремля и главы российского МИД.
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Ситуация на Донбассе - о чем ранее сообщал Главред:
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта заявил, что Россия проводит мероприятия по стягиванию войск к границам Украины. Россияне объясняют свои действия переброской военных сил в рамках подготовки к военным учениям Запад-2021.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков 2 апреля обвинил Украину в провокациях на Донбассе и заявил, что ситуация в регионе стала "весьма пугающей". По его словам, РФ примет меры в том случае, если Североатлантический альянс усилит свои войска вокруг Украины.
- Нардеп от фракции Голос Роман Костенко считает, что на данный момент нет риска военного нападения России на Украину. Однако если такой сценарий станет возможным, российские войска пойдут не через Донбасс, так как этот регион является наиболее защищенной украинской территорией.