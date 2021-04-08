Посол в Германии призвал изолировать Россию за агрессию против Украины

Мельник также просит усилить давление и ввести новые санкции против России.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал изолировать Российскую Федерацию, если она осмелится расширить свою агрессию в Украине.
По словам посла, он попросил ввести новые санкции и полностью разорвать экономические отношения с Россией.
"Украина ожидает, что правительство Германии "наконец выполнит обещание, данное на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, и примет Украину в альянс как можно скорее", - заявил Мельник в интервью немецкой медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Также посол призвал власти ФРГ "отложить отговорки" и помочь Украине укрепить свою обороноспособность, а также модернизировать вооруженные силы страны.
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Дипломат подчеркнул, что Киев ждет скорейшего вступления страны в НАТО и Германия, которая, по его словам, является одним из четырех крупнейших экспортеров оружия в мире, должна наконец-то поддержать Украину в области обороноспособности и модернизации армии.
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Отношения России и Запада - о чем ранее сообщал Главред:
- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 12 февраля заявил, что Москва может разорвать отношения с Евросоюзом в том случае, если будут введены серьезные санкции, направленные на стратегически важные секторы российской экономики.
- В Кремле уточнили, что Россия настроена на сотрудничество с ЕС, однако если Брюссель усилит давление на Москву, российские власти пойдут на крайние меры.
- Президент США Джо Байден поручил американской национальной разведке подготовить доклад, в который должны быть включены все "злонамеренные" действия России за последние годы. По итогам доклада будет приниматься решение о введении новых американских санкций против РФ.