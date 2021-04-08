В Германии заявили, что Россия приставила Украине к груди пистолет

Германия требует от Меркель помочь Украине / pixabay

В Бундестаге фракция Зеленых призвала канцлера ФРГ Ангелу Меркель созвать нормандскую встречу из-за того, что Россия начала шантаж Украины военной эскалацией.

В связи с отчетом наблюдательной миссии ОБСЕ и сообщений о передислокации войск РФ, политики опубликовали заявление.

В документе сказано, что последние данные ОБСЕ "иллюстрируют печальную истину: договоренность о прекращении огня на Донбассе существует только на бумаге".

Немецкие политики подчеркнули, что движение российских войск на границе и в Украине вызывает беспокойство и является недопустимым.

"Россия буквально приставила Украине к груди пистолет и шантажирует своего соседа военной эскалацией", – заявили представитель фракции по вопросам восточноевропейской политики Мануэль Сарразин и представитель по вопросам внешней политики Омид Нурипур, передает Европейская правда.

По их словам, правительство Германии должно поддержать украинское правительство в его требовании о дипломатическом решении конфликта.

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