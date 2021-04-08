В Германии заявили, что Россия приставила Украине к груди пистолет

В Бундестаге сделали резкое заявление в адрес России.
В Бундестаге фракция Зеленых призвала канцлера ФРГ Ангелу Меркель созвать нормандскую встречу из-за того, что Россия начала шантаж Украины военной эскалацией.
В связи с отчетом наблюдательной миссии ОБСЕ и сообщений о передислокации войск РФ, политики опубликовали заявление.
В документе сказано, что последние данные ОБСЕ "иллюстрируют печальную истину: договоренность о прекращении огня на Донбассе существует только на бумаге".
Немецкие политики подчеркнули, что движение российских войск на границе и в Украине вызывает беспокойство и является недопустимым.
"Россия буквально приставила Украине к груди пистолет и шантажирует своего соседа военной эскалацией", – заявили представитель фракции по вопросам восточноевропейской политики Мануэль Сарразин и представитель по вопросам внешней политики Омид Нурипур, передает Европейская правда.
По их словам, правительство Германии должно поддержать украинское правительство в его требовании о дипломатическом решении конфликта.
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Ситуация на Донбассе - о чем ранее сообщал Главред:
- Гибридные войска РФ 26 марта обстреляли позиции ВСУ вблизи населенного пункта Шумы на Донбассе. Погибли 4 украинских военных. Двое - получили ранения.
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта заявил, что РФ стягивает войска к границам Украины под предлогом планов по проведению новых военных учений Запад 2021.
- 31 марта состоялось заседание ТКГ, в ходе которого Украина предложила установить новый режим прекращения огня на Донбассе с 1 апреля. Россия данную инициативу не поддержала.
- 2 апреля состоялись первые телефонные переговоры президента Украины Владимира Зеленского с американским главой государства Джо Байденом. В ходе дискуссии глава США заявил о поддержке Вашингтоном украинского государства в военном конфликте на Донбассе.