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Вторгнення Росії з боку Криму: у Держприкордонслужбі оцінили шанси

5 травня 2021, 10:08
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Справжню мету глави РФ Володимира Путіна і військово-політичного керівництва Росії складно зрозуміти.

Російські Венні в Таганрозі, військові навчання РФ
Військові навчання були використані РФ для демонстрації сили / Фото Reuters

Теоретично Росія могла б здійснити вторгнення в Україну з боку Криму. Однак які насправді стратегічні задуми у військово-політичного керівництва РФ, українська сторона знати не може.

Таку думку озвучив голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко в інтерв'ю РБК-Україна. За його словами, стягування російських військ до кордонів України було черговим елементом гібридної війни.

"На мій погляд, ці навчання були використані РФ саме для демонстрації сили Україні, чинення тиску на військово-політичне керівництво нашої держави і, звичайно, на наших міжнародних партнерів, які активно підтримують Україну на її шляху до миру", - сказав Дейнеко і додав, що справжню мету глави РФ Володимира Путіна складно зрозуміти.

"Справжню мету, я думаю, навіть він не розуміє. Але, звичайно, така кількість і військових, і зброї в будь-який момент могли отримати команду і почати збройну агресію на територію України", - додав глава Держприкордонслужби.

Він додав, що загроза вторгнення РФ досі існує попри те, що відведення військ почалося.

"Але ж до цього було і нарощування тих сил, які вже були. Ви ж розумієте, що не можна одномоментно вивести таку кількість військовослужбовців, таку кількість зброї та військової техніки", - вважає Дейнеко.

При цьому він додав, що з боку Білорусі та невизнаного Придністров'я критичного накопичення російських військ не відбувалося.

Як повідомляв Главред, раніше голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко заявив, що Російська Федерація почала відведення військ від українського кордону. Втім, це відбувається не скрізь.

Зокрема, РФ почала часткове виведення військ з території тимчасово окупованого Криму. Водночас відведення військ від східного кордону у Воронезькій області не спостерігається.

Відведення військ від кордонів України - Про що раніше писав Главред:

  • Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу оголосив про повернення військ Південного і Західного військових округів в місця їхньої постійної дислокації. За його словами, заходи почалися 23 квітня.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення Москви про відведення військ знизить градус напруги. Політика Києва як і раніше спрямована на встановлення миру.
  • У Міністерстві оборони США вважають передчасним оцінювати заяви Москви про початок відведення російських військ від кордону з Україною.
  • Повернення в пункти постійної дислокації російських військ, що були задіяні в навчаннях на півдні РФ, є "димовою завісою", заявив міністр оборони Швеції Петер Хультквіст.

Володимир Путін вторгнення Росії анексія Криму прикордонники Держприкордонслужба військова агресія РФ новини України Сергій Дейнеко
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