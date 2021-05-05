Вторжение России со стороны Крыма: в Госпогранслужбе оценили шансы

Военные учения были использованы РФ для демонстрации силы / Фото Reuters

Теоретически Россия могла бы осуществить вторжение в Украину со стороны Крыма. Однако какие на самом деле стратегические замыслы у военно-политического руководства РФ, украинская сторона знать не может.

Такое мнение озвучил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко в интервью РБК-Украина. По его словам, стягивание российских войск к границам Украины было очередным элементом гибридной войны.

"На мой взгляд, эти учения были использованы РФ именно для демонстрации силы Украине, оказания давления на военно-политическое руководство нашего государства и, конечно, на наших международных партнеров, которые активно поддерживают Украину на ее пути к миру", - сказал Дейнеко и добавил, что истинную цель главы РФ Владимира Путина сложно понять.

"Истинную цель, я думаю, даже он не понимает. Но, конечно, такое количество и военных, и оружия в любой момент могли получить команду и начать вооруженную агрессию на территорию Украины", - добавил глава Госпогранслужбы.

Он добавил, что угроза вторжения РФ до сих пор существует несмотря на то, что отвод войск начался.

"Но ведь до этого было и наращивание тех сил, которые уже были. Вы же понимаете, что нельзя одномоментно вывести такое количество военнослужащих, такое количество оружия и военной техники", - считает Дейнеко.

При этом он добавил, что со стороны Беларуси и непризнанного Приднестровья критического накопления российских войск не происходило.

Как сообщал Главред, ранее глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко заявил, что Российская Федерация начала отвод войск от украинской границы. Впрочем, это происходит не везде.

В частности, РФ начала частичный вывод войск с территории временно оккупированного Крыма. В то же время отвод войск от восточной границы в Воронежской области не наблюдается.

Отвод войск от границ Украины – о чем ранее писал Главред: