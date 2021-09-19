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Виїзна вакцинація літніх людей у селах: в Україні запустили пілотний проєкт

19 вересня 2021, 14:19

Села Петрівці та Гаркушинці поблизу Миргорода стали пілотним проєктом зі збільшення вакцинації поміж літніх.

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В Україні майже 10 млн людей старше 60 років / скріншот

На Полтавщині запустили пілотний проєкт з метою збільшення масштабів вакцинації від коронавірусу серед літніх людей у сільській місцевості. Саме на цю "групу ризику" припадає 80% смертей від COVID-19.

Села Петрівці та Гаркушинці поблизу Миргорода стали пілотним проєктом зі збільшення вакцинації поміж літніх. Селами курсує автомобіль, у якому й щеплюють охочих, мовиться в сюжеті ТСН.

Сумарно у двох цих селах живе понад дві тисячі осіб, з яких майже половина – літні. З них вакцинований тільки кожен четвертий. Зазначається, що за тиждень посиленої інформаційної роботи жителів цього села потроху вдалося переконати. Понад 60, половина з них – літні, вакцинували за кілька днів.

В Україні майже 10 млн людей старше 60 років і саме вони під час пандемії в групі ризику номер один. Але переконати їх вакцинуватися справа не проста. Якщо пілотний проєкт виправдає надії – його втілять і в інших регіонах.

Подробиці пілотного проєкту вакцинації літніх людей дивіться у сюжеті ТСН:

COVID-19: останні новини

  • Станом на ранок неділі, 19 вересня 2021 року, коронавірус в Україні за добу виявили у 3 983 жителів країни.
  • За кількістю нових заражених лідирує Харків. Там зафіксували 610 випадків зараження.
  • За даними ЗМІ, Україну можуть перевести в червону зону вже через 2 тижні.
  • 13 вересня на засіданні Кабінету Міністрів ухвалили рішення змінити правила карантину в Україні. Тепер українці, які повністю вакцинувалися від коронавірусу і мають covid-сертифікат, можуть обійти більшість обмежень.
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пенсіонери новини Полтави вакцинація вакцинація від коронавірусу
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