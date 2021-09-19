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Выездная вакцинация пенсионеров в селах: в Украине запустили пилотный проект

19 сентября 2021, 14:19

Села Петровцы и Гаркушинцы возле Миргорода стали пилотным проектом по увеличению вакцинации между пожилых.

В Украине почти 10 млн людей старше 60 лет / Скриншот

На Полтавщине запустили пилотный проект с целью увеличения масштабов вакцинации от коронавируса среди пожилых людей в сельской местности. Именно на эту "группу риска" приходится 80% смертей от COVID-19.

Села Петровцы и Гаркушинцы возле Миргорода стали пилотным проектом по увеличению вакцинации между пожилых. Селами курсирует автомобиль, в котором и прививают желающих, говорится в сюжете ТСН.

Суммарно в двух этих селах живет больше двух тысяч человек, из которых почти половина – пожилые. Из них вакцинирован только каждый четвертый. Отмечается, что за неделю усиленной информационной работы жителей этого села понемногу удалось убедить. Больше 60, половина из них – пожилые, вакцинировали за несколько дней.

В Украине почти 10 млн людей старше 60 лет и именно они во время пандемии в группе риска номер один. Но убедить их вакцинироваться дело не простое. Если пилотный проект оправдает надежды – его воплотят и в других регионах.

Подробности пилотного проекта вакцинации пожилых людей смотрите в сюжете ТСН:

COVID-19: последние новости

  • По состоянию на утро воскресенья, 19 сентября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 3 983 жителей страны.
  • По количеству новых зараженных лидирует Харьков. Там зафиксировали 610 случаев заражения.
  • По данным СМИ, Украину могут перевести в красную зону уже через 2 недели.
  • 13 сентября на заседании Кабинета министров приняли решение изменить правила карантина в Украине. Теперь украинцы, которые полностью вакцинировались от коронавируса и имеют COVID-сертификат, могут обойти большинство ограничений.
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пенсионеры новости Полтавы вакцинация вакцинация от коронавируса
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