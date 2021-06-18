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"Високі" технології по-українськи: пожежу в метро Києва гасили мокрою ганчіркою на швабрі

18 червня 2021, 12:43

Розпечений матеріал падав на підлогу разом з вогнем мало не на голови пасажирів.

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Пожежу в метро Києва гасили мокрою ганчіркою на швабрі / скріншот з відео Київ Оперативний

У Києві на станції метро "Золоті ворота" сталася пожежа, яку співробітники вирішили загасити мокрою ганчіркою. Напевно, вогнегасника, на станції не було.

"Техніка пожежогасіння в столичній підземці просто вражає. Київ, станція метро "Золоті Ворота", - йдеться в дописі під відео, яке розміщене в Telegram-каналі "Київ Оперативний".

На відео видно, що загорівся прилад під стелею метрополітену.

Розпечений матеріал падав на підлогу разом з вогнем мало не на голови пасажирів.

Раніше в Києві зупиняли рух потягів на "червоній" лінії метро. На станції "Арсенальна" пасажир потрапив під поїзд.

метро Київ новини
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