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"Высокие" технологии по-украински: пожар в метро Киева тушили мокрой тряпкой на швабре

18 июня 2021, 12:43

Раскаленный материал падал на пол вместе с огнем чуть ли не на головы пассажиров.

Пожар в метро Киева тушили мокрой тряпкой на швабре / скриншот из видео Киев оперативный

В Киеве на станции метро "Золотые ворота" произошел пожар, который сотрудники решили потушить мокрой тряпкой. Наверное, огнетушителя, на станции не было.

"Техника пожаротушения в столичной подземке просто поражает. Киев, станция метро" Золотые Ворота ", — говорится в заметке под видео, которое размещено в Telegram-канале "Киев Оперативный".

На видео видно, что загорелся прибор под потолком метрополитена.

Раскаленный материал падал на пол вместе с огнем чуть ли не на головы пассажиров.

Ранее в Киеве останавливали движение поездов на "красной" линии метро. На станции "Арсенальная" пассажир попал под поезд.

метро Киев новости
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