Виступала за "ДНР", а працювати прийшла в український ВУЗ: Мережу обурив вчинок педагога з Бахмута

Ольга Чорна виступала за окупантів / скріншот

Вчителька Ольга Чорна, яка раніше агітувала школярів за "ДНР", тепер, як ні в чому не бувало, працює в українському вузі. Більше того, як пише "Вільне радіо", відомо, що її син брав участь у незаконних збройних формуваннях та окупації Бахмута.

Ольга Чорна активно проводила в окупованому Донецьку "патріотичні" заняття з учнями молодших класів. Все було б нічого, проте про "батьківщину" вона говорила на тлі портрета ватажка бойовиків "ДНР" Олександра Захарченка. На сьогоднішній день педагог викладає в Бахмуті. Вона працює в Горлівському інституті іноземних мов, який переїхав з окупованої Горлівки в Бахмут ще 10 листопада 2014 року.

Даний факт підтвердила директор Інституту Євгенія Білицька і повідала, що чорна дійсно працює у них. Вона займає посаду культорганізатора.

Також за словами директорки, вона не бачить жодних перешкод для працевлаштування жінки. Більше того, заявила, що вирішувати ситуацію з Чорною повинні правоохоронці, а не адміністрація установи.

"Працевлаштовувати. Ну то що? На неї заведено якусь справу або що? Людина позбавлена будь-яких прав на території України? Справа заведена на неї? Якщо не заведено справу, що це взагалі таке? Наскільки я знаю, вона не позбавлена жодних громадянських прав", - зазначила Білицька.

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Увага! Відео містить антиукраїнську пропаганду.

Тим часом, в мережі досі гуляє відео, на якому чітко видно, як Чорна проводить антиукраїнську пропаганду і агітує за "ДНР" учнів молодших класів ліцею № 5 в окупованому Донецьку. Портрет ватажка терористів "ДНР" Олександра Захарченка і дошки з написом "державні символи ДНР" - добре видно на кадрах.

Також відомо, що Ольга Чорна внесена в базу центру "Миротворець" як "пособник терористів" ДНР" за "антиукраїнську пропаганду і агітацію".

А її син, Сергій Іочков брав активну участь у незаконних збройних формуваннях і був одним з окупантів Бахмута. Однак він загинув при звільненні міста українськими військовими.

"7 червня загинув мій син Сергій загинув як герой, захищаючи свою землю, своє місто від карателів", - писала чорна в соцмережах і ще в 2014 році опублікувала колаж з дитиною, російським триколором і написом англійською"#Save Donbass from Ukraine Army".

Нагадаємо, раніше ведуча ТСН і ток-шоу Право на владу на телеканалі 1+1 Наталія Мосейчук заявила, що російський народ щовечора обробляє ла*ном "зомбоящик".

Мосейчук в ефірі шоу Право на владу порадила пропагандистам Російської Федерації "вичісувати" питання, пов'язані з їх країною, а не з Україною.